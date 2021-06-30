長輩7／1起施打默德納　嘉義縣長致歉：對象限72至74歲嘉義縣民

▲嘉義縣莫德納開打，限定72至74歲縣民才能施打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣獲中央撥配31360劑莫德納疫苗，7月1日正式開打，受疫苗量限制，接種對象以72至74歲嘉義縣民為主，暫不開放非嘉義縣籍以外的民眾接種，縣長翁章梁向非縣籍民眾說對不起。

嘉義縣整合縣市醫療機構，在16鄉鎮開設疫苗擴大接種站，已辦理27場次，疫苗利用率高達95.79%，有41,634人接種，雖受AZ緩打潮影響，至29日止75歲以上接種率仍達41.5％。

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▲嘉義縣擴大接種時間及地點圖表。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，打疫苗是目前防疫首重，嘉義縣第4波疫苗擴大接種站7月1日正式開打，嘉義縣獲中央撥配31360劑莫德納疫苗，第1批12600劑於1日開始施打，第2批7700劑、第3批11060劑將由中央視接種情形撥配，受媒體AZ不良事件報導，許多民眾棄AZ、鍾情莫德納，受疫苗數量限制，擔心出現擠打潮，為維護縣民權益，只開放72-74歲縣民優先，向大家說聲對不起。

衛生局長趙紋華表示，為提升施打效率，除了大埔鄉和阿里山鄉，16鄉鎮市都設置擴大接種站，整合縣市醫療院所，在疫苗充足情況下，單日可在6鄉鎮市同步開設6場擴大接種站，其餘鄉鎮市採巡迴村里或定點設站，各合約院所也同時提供服務，單日服務量可達1萬人次以上。

衛生局表示， Delta變異病毒株來勢洶洶，千萬不可輕忽，鼓勵民眾踴躍接種。也提醒第一劑AZ疫苗接種已滿10週的民眾，即日起可到各鄉鎮市衛生所及縣轄4大醫院預約注射第二劑，以獲得完整的保護力。

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