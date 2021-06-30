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做完快篩鼻孔超痛+狂流鼻水　女發現這東西藏體內37年：鼻都歪了

▲▼新冠肺炎,快篩,病毒檢測,採檢,Swab test。（圖／示意圖／達志影像）

▲女作完病毒採檢鼻子莫名劇痛。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名女子做了新冠肺炎病毒鼻咽採檢後，右鼻孔不但劇痛，甚至不斷流鼻水，持續性的痛苦最後終於讓她受不了就醫，沒想到意外發現一個隱藏了37年的祕密。

居住在阿丁頓(Addington)的45歲女子麥卡錫(Mary McCarthy)，去年10月進行快篩後，鼻子的狀況突然變得十分嚴重，雖然有去看醫生，但被診斷只是罹患慢性鼻竇炎，生活忙碌的她也就沒把這件事情放在心上，直到最近由於相關症狀一直沒消失，才再度就診。

麥卡錫斷層檢查後意外發現，鼻子中竟然卡了一個異物，她才想起自己8歲時不小心曾把一個玩具吸入鼻孔，「我當時很怕讓媽媽知道，所以我沒有和任何人說，後來一直想著，東西到底跑去哪了」，沒想到一直藏在鼻內。

麥卡錫以手術方式順利取出異物，由於在體內太久，圓片的周圍都已經鈣化，醫生猜測應該是進行鼻咽檢測時，意外導致圓片脫落並引發感染，她笑稱，「取出的圓片竟然完全沒有掉色，不過有鈣化，可能因為這樣導致我鼻子歪歪的」，十分開心以後可以享受順暢呼吸與直挺的鼻子。

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