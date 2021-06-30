Delta強襲！全美每5確診就占1例　洛杉磯強烈建議「室內戴口罩」

▲加州6月15日正式解封，解除口罩、社交距離、人數管制等措施。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

Delta新冠變異株強襲各國，放眼美國，在最新統計的確診個案中，多達五分之一的病例感染Delta病毒。這對前陣子解封的加州來說是個一大警訊，洛杉磯郡衛生官員28日強烈建議，無論是否已接種疫苗，民眾只要進入室內就要戴口罩。

綜合CNN、衛報報導，加州6月15日正式宣告解封，州內洛杉磯郡的人民重返正常生活，解除口罩、社交距離、人數管制等措施。然而Delta病毒傳播力強，目前幾乎已經擴散至美國每一個州，洛杉磯郡也不例外，當地至少出現123例Delta個案，這讓當地衛生官員繃緊神經。

洛杉磯郡衛生官員指出，儘管完全接種疫苗的民眾免受Delta病毒威脅，但在進入無法立即辨別疫苗接種狀態的公眾場所時仍要佩戴口罩，範圍涵蓋電影院、工作場所、零售商店、超市或工作場所等。

美國部分地區染疫個案仍不斷攀升中，且在疫苗接種率低的地區特別嚴重；美國疾病管制與預防中心（CDC）曾表示，Delta病毒可能很快就會成為美國主要流行的新冠病毒株。

為了防堵疫情擴散，全美各地展開大規模新冠疫苗接種，洛杉磯郡是全美人口最多的郡，人口約1000多萬人，當地16歲以上將近68%成人至少已施打1劑疫苗，59%的人已完全接種。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast