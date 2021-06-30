十大鬼屋「員林醫院」拆了！改建長照社福大樓　預計112年完工

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化員林醫院荒廢多年，過去921大地震時還曾用來暫時安放遺體，因此繪聲繪影的靈異傳聞層出不窮；經中央與縣府斥資2億餘元經費後，該院今終於動工拆除，預計將改建成長照社福大樓，服務在地鄉親。

▲彰化員林醫院荒廢20多年，今終於動工拆除。（圖／員林市公所提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

員林醫院建立於1964年，早年是地方知名治療肺結核病患的醫院，但隨著經營不善，院方連年虧損，於20多年前遭到裁撤，1999年921大地震時還一度用來暫時放置罹難者遺體，後荒廢至今，2層樓的建物主體殘破不堪，內部斷垣殘壁、雜草叢生，氣氛十分詭譎，也因此靈異傳聞不斷，與台南杏林醫院並列成為「全台十大鬼屋」。

▲院內環境殘破不堪，氣氛十分詭譎。（圖／記者唐詠絮攝）

員林醫院於2018年由文化局解除列冊追蹤後，縣府及公所運用前瞻計畫及自籌款項，投入2億經費計畫改建為長照社福大樓；縣府於5月4日辦理祈安法會，經過兩周的前置準備作業，終於在今（30日）動用大型機具開始進行舊建物拆除工程。

彰化縣長王惠美上午在員林市長游振雄陪同下，前往現場視察拆除進度。王惠美表示，感謝員林市公所提供土地、以及員林市民代表會的支持，藉由中央與地方通力合作，促成本項工程，彰化縣內目前除了員林外，二林、線西、北斗、芳苑、大城等正持續推動將衛生所整合長照、婦幼福利的綜合大樓興建，竹塘及彰化市等2地區長照社福大樓也陸續準備動工，希望未來長照資源能遍及縣內，造福鄉親。

游振雄表示，員林醫院迄今已有57年歷史，能拆除閒置已久的老建物、在原地新建長照社福大樓真的很不容易；新建物未來占地面積2000平方公尺，地下1層、地上5層，總樓地板面積逾5900平方公尺，長照社福大樓將整合衛生所、婦女館、親子館、公立育嬰中心及日間照顧中心等福利設施，預計將於112年2月完工，會是全國指標性綜合社福大樓，有優質、平價化的場域與老幼照顧福利，嘉惠南彰化民眾，讓年輕人沒有後顧之憂，努力拚經濟。

▼縣長王惠美今到場視察拆除工程。（圖／員林市公所提供）