美中交鋒！G20外長會議聚焦新冠　王毅：多邊主義不應淪為口號

▲美國國務卿布林肯在會議中呼籲,應賦權多邊機構來對抗新型冠狀病毒疫情。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社馬特拉29日綜合外電報導

20國集團(G20)今天在義大利南部城市馬特拉(Matera)舉行外長會議,美國國務卿布林肯帶頭呼籲全球加強合作對抗疫情,中國外長王毅則稱多邊主義不應淪為口號。

法新社報導,這是G20外長自2019冠狀病毒疾病(COVID-19)全球大流行之後的首次面對面會談。疫情迄今在世界各地奪走近400萬條人命。

美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)在會議中呼籲,應賦權多邊機構來對抗新型冠狀病毒疫情,解決日益擴大的全球不平等,並加快遏制氣候變遷。

他說:「在面對這些挑戰與其他眾多議題上,一個強大的多邊體系非常重要。」

他說:「這就是為什麼美國致力於支持有效和負責任的多邊機構。」「我們必須交出成果-為我們的國家、我們的人民和世界。」

Multilateralism is our best tool for tackling the global challenges we face, whether the COVID-19 pandemic, climate crisis, or building a sustainable economic recovery. My meeting with the #G20 Foreign Ministers reinforced the vital role of and our deep commitment to it. pic.twitter.com/hDlM02EEz6