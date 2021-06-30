微解封被罵翻！藥師揭「柯P跟中央對幹」關鍵原因：還認為他亂搞嗎

記者李佳蓉／綜合報導

台北市長柯文哲率先宣布「夜市微解封」，寧夏夜市昨（29日）率先開市吸引人潮前往，卻有網友砲轟：「全台都在陪雙北坐牢」「一解封就會爆」。藥師林士峰看不下去，提出觀點指柯P大可學中央耗著，反正領國家薪水也餓不死，「但為什麼他寧可被質疑、被痛罵、被媒體下標『跟中央對幹』也要做這種決定？」

「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」柯文哲指出，前天他在記者會宣布，台北市的夜市、商場可以視狀況微解封，根據6月份中央流行疫情指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，只限外帶、禁止試吃等。全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市。

柯文哲開全台第一槍，逆時中的夜市微解封政策引來正負評價！藥師林士峰在臉書發文指對於微解封有許多人有意見，甚至昧著事實貼上台北防疫不力的標籤，只為攻擊柯文哲。疫情的嚴峻也反映出現實的殘酷，「對這些攤商來說，沒有擺攤就完全沒有收入，他們跟大部份領著穩定薪水的上班族不一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼攤商統一設在同一側「得來速夜市」一率外帶，店員口罩＋護目鏡。（圖／記者周宸亘攝）

林士峰說，「你現在也許還有一份穩定的收入，那是因為你有老闆罩著；我們這些當老闆的，每天拼命的思索著，怎樣的策略對公司的永續經營是最穩定的。」不求發展迅速，只求每個員工穩定生活。但此次疫情肆虐已經是天災等級，不是每個行業都能用策略避險，攤販沒有收入超過一個月，就算沒病死也快餓死了，「你能想像你一個月完全不領薪水的生活嗎？」

「大部分的人對三級管制可能只是覺得不方便、無聊、悶、想出國；但那些攤商煩惱的是下一餐在哪裡、家裡開銷怎麼辦？」林士峰苦嘆，真的不要用自己安穩的生活來衡量每個人。

▲寧夏夜市29日微解封。（圖／記者周宸亘攝）

林士峰也提出觀點供大家思考，柯文哲大可學中央耗著，反正領國家的薪水，也餓不死他，為何寧可忍受外界質疑、遭痛罵、被媒體下標「跟中央對幹」也要做出夜市微解封的決定。反問，看到這邊「你還認為柯文哲亂搞嗎」。

PO文底下網友也留言力挺：「只有阿北會考慮到無固定薪資的民眾，苦民所苦，阿北加油」、「這樣把百姓的事當自己的事的好市長，怎麼黑得下去啊」、「柯文哲就是這麼憂國憂民。感謝上蒼在這時代給我們一位這麼好的台北市長柯文哲。」但也有網友認為：「微解封是好事，但最少要先把全市篩一遍，確認潛在的感染源在哪，可惜的是目前北市府沒這個作為」。