通緝犯違停謊報身分避盤查　竟跳針對員警喊「你們群聚」

▲清晨違停白車，駕駛在車內呼呼大睡引警注意。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因傷害致死遭通緝33歲簡姓男子清晨違停路邊睡覺，警方上前叫醒後他先謊報身份，但為警方質問戶籍所在和父母姓名，簡男無法回答當場被戳破，接著他再無厘頭的跳針說「盤查員警是群聚」，員警並查出簡男通緝身份，將其逮捕解送歸案。

▲員警敲窗叫醒違停簡姓男子。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所副所長林榮貴29日上午7 時下班返家，行經桃園區中山路，發現有輛自小客違規停放於外側車道上，嚴重影響其他用路人安全，車上駕駛熟睡不醒，於是立即通報所內巡邏網到場協助處理。

▲▼對盤查多位員警，簡男竟無厘頭的跳針說「盤查員警是群聚」。（圖／桃園警分局提供）

員警敲車窗許久，駕駛簡姓男子才醒過來，他下車後面對員警的盤查詢問，先表示沒帶證件，對於自己身分卻支吾其詞，一下說住高雄又說台北再說住台南，員警經實施酒測為0，再次詢問身分，他自報身分證號，卻連父母姓名及戶籍地址都不知道，最後拿出手機說要叫律師來。

員警見簡男刻意規避身分查證，無法證明其身分及據以告發交通違規，依據警察職權行使法第六條及七條規定，準備將其帶返所內查證其身分，簡男卻跳針說「現在是防疫期間，警察盤查他是群聚」，後經員警仔細過濾其身分，發現他因傷害致死遭台中地檢署發布通緝中，前一晚與朋友相聚，因體力不繼乃停車於路邊補眠，末料因路邊違停遭警方查獲。

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