「喉嚨出現2症況」醫師站超遠　她拿藥傻眼：感冒的人比確診多吧

▲原PO吞嚥很痛，但醫師卻不檢查口腔狀況！（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在診所都不肯看感冒了嗎？」一名女網友表示，最近幾乎足不出戶，但這兩天扁桃腺發炎疑似復發，「聲音沙啞、吞嚥很痛，沒有其他症狀」，深思一番後，原PO決定去一趟耳鼻喉科診所，結果看診過程讓她超傻眼。

原PO在PTT透露，輪到自己診時，只見醫師站得遠遠的，根本不敢靠近，更別說檢查口腔狀況，「只開藥叫我回去吃。」對此，原PO一頭霧水直呼，「現在感冒的人還是比確診新冠多很多吧，這時間不舒服真的很不方便。」

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文章曝光後，底下網友熱議，「你脫口罩也會怕吧？誰知道隔壁是誰」、「沒辦法啊，我也是氣喘一直咳，醫生離我超遠，也是只問診無觸診，醫生才怕中吧」、「我也是扁桃腺發炎，診所醫生超怕離很遠」、「別說診所，昨天遇到一位阿北連續打噴嚏，還當街脫口罩擤鼻涕，路上周圍人都嚇死啦」、「不會吧，台北這邊都有看阿」。

一名網友揭可能原因，「診所只要有看喉嚨，出現確診病例，診所要停業2週，政府就是這樣處罰看診診所呀，誰敢看喉嚨？」原PO隨即在留言串回應，「我吃完藥好很多了，原來是這樣！醫生聽到喉嚨不舒服的人都避之唯恐不及」。

▼原PO回應，目前症狀已好轉！（圖／翻攝PTT）