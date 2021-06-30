脫衣檢查男生殖器掉出「4顆硬狀物」　獄警傻眼：包皮內藏毒！

A repeat drug offender in Orlando, Fla., was busted again, this time for storing crystal meth in his “penis skin,” the Smoking Gun reports.https://t.co/LFAvCsDcEB — New York Daily News (@NYDailyNews) June 23, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國佛州30歲男子亞當斯(Shaft Bang Adams)近來被捕，沒想到入獄檢查時，竟然在包皮中意外發現「4顆硬狀物」，檢驗後確認是冰毒，讓前科累累的他，又被加控持有毒品的罪名，誇張的藏毒方式令人傻眼。

來自奧蘭多的亞當斯，上月中因為無照駕駛被捕，而被關進當地監獄中，沒想到入獄脫衣檢查時，獄警在其包皮中找到毒品，又對他加控持有冰毒與將違禁品帶入監獄中的2項重罪。

當地媒體指出，亞當斯在這之前曾被控告的罪名就多達20幾項，包含家暴、運毒、非法擁有槍枝、非法監禁等重罪，其中10幾項罪均與毒品有關。亞當斯因為私處藏毒被判美元2,000元（約台幣5.5萬元）罰金保釋後，本月29日又因為持有毒品與拒捕再度回到牢中。

▼男竟然在包皮內藏毒。（圖／示意圖／達志影像）