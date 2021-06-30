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東京都知事也WFH！小池過勞病倒8日終出院　明日起居家上班

▲▼小池百合子以6成得票率力壓眾對手，成功連任東京都知事。（圖／路透）

▲小池百合子30日出院。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小池百合子22日因過勞病倒住院，東京都當晚緊急宣布將停工一週，27日則再度表示，醫生認為小池暫時無法出院復工，必須繼續住院。稍早小池時隔8天終於出院，預計從7月1日起正式復工，但短期內仍會採取居家上班形式辦公。

根據《日本放送協會》報導，東京都知事小池百合子歷經一個多星期的住院治療後，終於在30日上午出院，預計7月1日將會復工，但暫時不會出勤，改以居家上班。出院時她也表示，「新冠肺炎疫情仍在蔓延，當前又正是東奧開幕前的重要時刻，在這樣的時機暫離崗位，造成大家困擾，衷心地感到抱歉。未來將會盡快恢復健康，為了不影響公務，也會努力管理身體。」

小池百合子22日晚間因過勞病倒，住院治療，同時根據醫囑宣布暫時停工1星期，隨後27日又表示，因為還需要觀察病況，暫時不能出院，所以復工日期必須再延後。所幸東京都30日透露，小池已經於同日上午出院。

事實上，小池此次住院的時機敏感，因此也引發討論，懷疑她是想要逃避一些「應負的責任」。距離東京奧運僅剩不到1個月，目前已經進入最終準備階段，但是當地疫情卻有反彈趨勢，因此也讓當局陷入兩難。假如疫情持續回溫，日本當局不排除重新宣布東京都進入緊急事態宣言，然而緊急事態宣言則需要由都知事小池百合子向中央發出籲請。

另一方面，東京都議會即將於7月4日舉行選舉，小池作為政黨「都民第一會」的特別顧問，所有動向備受關注。

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