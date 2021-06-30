英格蘭踢走德國！威廉凱特帶兒現身　小喬治首度觀賽「贏球嗨爆」

▲英國威廉王子29日帶著長子喬治王子（Prince George）到溫布利球場觀賞「英德大戰」。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

英國王室成員動向總是備受關注，威廉王子（Prince William）的長子、女王伊莉莎白二世的曾孫「喬治王子」（Prince George）今年才7歲，新冠疫情以來幾乎少有露面，然而，最近歐國盃足球賽開踢，喬治也在「英德大戰」中驚喜現身，首度公開觀戰。

▲英國威廉王子與凱特王妃帶著喬治王子來看球，三人難得公開同框。

根據英國獨立報報導，7歲的小喬治是英國王室第3順位繼承人，今年首次在公眾場合露面就令外界驚喜。2020年歐洲國家盃16強淘汰賽29日上演「英德大戰」，英格蘭隊史除了1966年在世界盃冠軍賽中贏過統一前的西德之外，其餘都是德國勝出，如今英國睽違55年終於在大賽的淘汰賽中以2：0擊敗德國，小喬治幸運地親眼見證這關鍵的勝利時刻。

▲喬治王子觀戰時，隨著賽事高潮起伏，被相機捕捉到許多小表情。

威廉王子與妻子凱特（Kate）29日帶著長子喬治王子到倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）為英格蘭隊加油，這同時也是小喬治首次現身國際大賽於場邊觀戰，看起來心情相當開心，隨著賽事高潮迭起，被現場媒體與觀眾捕捉到許多可愛、激動的生動表情，同時，身為足協主席的威廉王子與妻子凱特，也都開心地與兒子一同熱情鼓掌。

威廉一家三口難得同框，身穿的服裝也成為外媒雜誌的焦點，喬治王子身穿海軍藍西裝和淺藍色襯衫，配以紅、藍相間斜紋領帶，與爸爸威廉王子相呼應，兩人就像是穿了「父子裝」，而凱特王妃則穿了鮮紅色的粗花呢夾克，搭配輕便的白色T恤與深色長褲。另外，在曝光的照片中還能看見，世界球星貝克漢與英國知名歌手Ed Sheeran也同樣身在VIP席。

報導指出，下月22日小喬治將滿8歲，儘管他是王室成員，但威廉夫婦全力保護喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子3位子女，不希望他們被公眾過度關注，2019年《太陽報》曾擷取消息人士指出，喬治王子喜歡與人親近，但會先確定自己是否可以信任其人，且在很大的程度上是一個獨立自主的人，「由於弟弟妹妹受到很多關注，喬治正在學著更獨立，作為第3順位繼承人，他受到保護，但他似乎天生就有一種責任感。」

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