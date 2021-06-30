美護理師第一次在台看醫生　見費用驚變O型嘴：太扯了

記者陳俊宏／綜合報導

美國俄亥俄州退休加護病房護理師Zoe分享自己沒健保，第一次在台灣看醫生，結果當她看到費用後，驚訝得變成Ｏ型嘴，「只有這樣？太扯了！」她也說，這次去台灣診所發現和美國有兩個很大的不同。

Zoe在月前疫情還沒爆發前，接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，她為了營養相關生意來台，但因天氣和空汙，過敏又開始發作，此前從沒去過台灣的診所和醫院。

Zoe分享第一次去診所的經驗，櫃檯小姐人超好，填完資料只等了幾分鐘就去看診，醫師超友善，就像是她的爺爺一樣；看完診3分鐘拿藥，這一切發生在很乾淨的環境，在她沒健保卡的情況下就完成。

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▲▼Zoe看完診得知醫療費僅500元，嚇得變Ｏ型嘴直呼太扯了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



「太扯了！」Zoe看完診得知費用才新台幣500元，她驚訝得變成Ｏ型嘴，詢問「只有這樣？什麼啊」，不可置信這費用包含整趟療程、醫生看診還有拿藥。

Zoe指出，這次去台灣診所發現兩個很大的不同，第一是看醫生是多麽輕鬆和簡單；第二是在美國，她每月要付150到200美元（約新台幣4200-5603元）來得到健保。

Zoe進一步表示，如果去美國診所，光看醫生就要先付約20-30美元（約新台幣560-840元）；如果要做保險以外的檢查，可能要多花20美元（約新台幣560元）；若想領健保沒給付的藥品，得再花10-15美元（約新台幣280-420元）或更多。她說，真的很羨慕台灣的醫療系統，期盼有天美國也能有一樣價錢合理的健保，跟台灣一樣方便。