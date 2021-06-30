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北韓防疫爆「重大危機」！金正恩怒叱官員怠慢　零確診傳說恐破滅

▲▼北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）一再經過世衛組織（WHO）證實為新冠「零確診」淨土，不過其最高領導人金正恩昨（29）日卻罕見在會議上大發雷霆，怒叱防疫部門的官員與黨級幹部工作消極、怠忽職守，造成防疫面臨「重大危機」，嚴重威脅人民生命安全。為此，金正恩大舉更換包括政治局常務委員在內的勞動黨最高級幹部。

根據北韓官媒《朝中社》今（30）日報導，北韓最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩29日在勞動黨中央委員會召開政治局擴大會議，距上次全員會議（6月15至18日）僅相隔11天。會議聚焦防疫、經濟，從結果上看，北韓在經歷颱風梅雨所造成的洪澇災，加上新冠防疫的封鎖政策，導致糧食嚴重短缺，預估今年恐缺糧130萬噸，陷入建政以來最大危機。

▲▼北韓面臨嚴重的糧食短缺，圖為北韓開城市開豐郡。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓面臨嚴重的糧食短缺，圖為北韓開城市開豐郡。（圖／達志影像／美聯社）

對此，金正恩怒罵，「隨著防疫戰走向長期化，黨要求應制訂出具組織性、物理性且符合科學技術原則的對策，然而負責掌管國家重大事件的責任幹部們卻在執行上怠忽職守，導致國家與人民在安全上面臨重大危機。眼下的這個時刻，才是解決經濟問題前，須大舉興起『幹部革命』（即人事換血）的最佳時機！」

金正恩警告，「（這些官員）假裝一副在做事的樣子，其實內心根本沒在為國家與人民設想，我們絕對沒有替這些官員們護航的權利。」

▲▼北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓官媒未明確指出，國內面臨何種防疫上的重大危機。（圖／達志影像／美聯社）

《朝中社》雖指出會議上認為國家在防疫議題面臨「重大危機」，不過卻沒有詳細指出面臨何種困境。對此，南韓《韓聯社》分析，會議上所指的重大事件，應該不太可能指是境內傳出確診者，而是指因長期性的封鎖政策，導致國家糧食不足，官員卻在政策執行上未達到金正恩的要求，才導致國家無法擺脫經濟危機。

不過，南韓《紐西斯通訊社》卻認為，金正恩在會議上提及的「重大危機」、「嚴重後果」，極有可能指的是境內傳出確診者，因為去年7月發生南韓的脫北者返回北韓開城的事件，導致開城暫時封城，而此次面臨的危機可能與去年類似，或是有民眾從中國非法入境。

此次勞動黨宣傳煽動部副部長金與正（金正恩胞妹）、勞動黨組織書記趙甬元（金正恩心腹）、勞動黨組織指導部長金才龍（前內閣總理）、勞動黨宣傳煽動部副部長玄松月皆出席此次的官員檢討大會。

▲▼北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

▲此次會議國家、黨務機關經歷人事大換血。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出，此次會議傳召政治局常務委員會委員、政治局委員、候補委員、勞動黨中央委員會書記出席，並進行前述黨職的人事選舉，在國家機關與黨務機關上進行新一批的人事大換血。不過對此，《朝中社》卻未具體說明被撤換下台的官員是誰。

政治局常務委員會為北韓最高的權力機構，共有5名委員，包括金正恩、崔龍海、趙甬元、李炳哲（黨中央軍委副委員長）、金德訓（內閣總理）。《韓聯社》透過相片分析，李炳哲最有可能遭到金正恩替換，而主掌國內經濟事務的金德訓也不排除有遭替換的可能。

►北韓人民快餓扁！金正恩「暴瘦」急召官員開會　今年恐缺糧130萬噸
►金正恩「減肥」理由曝！1個月後回平壤眾官員嚇傻 目測減10kg↑

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