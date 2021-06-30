找嘸會員卡？　日本中二網友發明「遊戲王決鬥盤」　超廢設計引議

▲網友表示，有了這個決鬥盤，再也不擔心結帳時找不到會員卡。（圖／@mansooon）



記者王佩翊／編譯

現在許多店家為了鞏固客源，增加客戶黏著度，經常會推出會員制度，然而五花八門的會員卡不但會塞爆皮夾，還經常發生要用時找不到的情況，讓人非常苦惱。為此，有一名日本網友突發奇想，設計了一款如同動漫遊戲王中會出現的決鬥盤，讓所有會員卡「一目瞭然」，甚至還能發射，多此一舉的中二發明也引發網友熱議。網友們笑稱，「請問是要拿會員卡攻擊店員嗎？」

日本推特網友@mansooon設計了一款號稱「讓你在收銀台前不會手忙腳亂找不到會員卡」的決鬥盤裝置，同時也接受3C雜誌「Mac&Fan」採訪介紹。發明者表示，每次在收銀台前面，要從錢包裡掏出會員卡時，很不方便，因此他特地設計了這款可以馬上找到且「立即出牌」的決鬥盤。

▲▼決鬥盤還附有「發射」功能。（圖／@mansooon）



他搞笑表示，因為決鬥盤上裝有橡皮筋，因此可以像動漫裡的決鬥盤一樣，「向店員發射會員卡」。從他上傳的照片中可以看到，一個決鬥盤可以放置4張會員卡，然而由於沒有固定裝置，所以使用者必須一直握著決鬥盤的手把，才不會掉落，可以說是非常「荒謬」。

照片一出，隨即吸引2.3萬人轉推、10.5萬人按讚。網友們紛紛笑稱，「拿出這個好羞恥哈哈哈」、「所以會員卡射出時是要攻擊店員嗎」、「用這個結帳的話，感覺背景音樂會自動配上遊戲王主題曲」等。

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