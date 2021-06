天降1.4兆橫財！房仲瞬間變身世界第25富人　高興4天打回原形

▲詹姆斯的銀行突然多出1.4兆,讓他一夜致富。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

美國路易斯安那州47歲的房仲詹姆斯(Darren James)發現,妻子的銀行賬戶1夜間突然多出了500億美元(約台幣1兆3965元)鉅款,讓他們瞬間有能力進入《福布斯》億萬富翁排行榜前25的位子。

據《紐約郵報》報導,詹姆斯與妻子在12日發現,他們的銀行餘額突然多出了500億美元,讓他們不知所措,「因為我們不認識有那麼多錢的人」。於是,他立刻打給銀行,但這筆鉅款卻一直原封不動地待在他的賬戶中。

Darren James says he and his family felt what it was like to be billionaires for four days after their bank accidentally deposited $50 billion into an account. https://t.co/7e61fXYBQw