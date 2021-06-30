美Uber司機性侵乘客頻傳！　80受害者提集體訴訟：求強制安裝監控

▲女乘客搭乘Uber卻遭性侵事件頻傳，美國80多名女性最近一起提出集體訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

共享汽車龍頭Uber最近在美國遭80多個女性集體控訴，稱Uber早在7年前就知道其司機涉嫌性侵女乘客，卻並未採取行動保障女乘客的安全，才讓案件一再發生，因此對其提出告訴。

據加州信使新聞報導，舊金山一家法律事務所於28日代表80多名原告，向法院提交訴訟請願書，對Uber提起集體司法訴訟行動。

▲原告律師認為，Uber未盡其最大努力保障女乘客的安全。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫）

控訴內容指出，在2014年發生第一起Uber司機性侵女乘客的事件後，Uber便已知其旗下司機存在類似的不良行為。然而，Uber並未採取必要的基本措施來防止性侵發生，才導致類似的案件在7年後的今天仍持續發生。

對此，Uber表示，他們並未從多數案件中取得足夠的細節，而那些有充分資訊案例的司機，都被Uber平台禁止服務了。

▲美國的Uber司機每年都要進行審核。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，Uber在2019年提出的安全報告也顯示，為了防止「Uber性侵」事件再次發生，Uber也推出了「比以往更安全的功能」，讓司機可以免費地在車上安裝監控，並強制要求所有美國司機都接受汽車和犯罪紀錄的年度審核。

原告律師麦考密克（Meghan McCormick）表示，Uber性侵的狀況迄今並未改善，儘管Uber已「採取措施來增加其安全功能」，但他們未採取她認為最能防止暴力發生的措施，即強制所有司機安裝監控，或讓乘客選擇只搭乘有監控的車。

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