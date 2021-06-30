莫德納宣布：疫苗對Delta變種產生抗體！　但數量減少2.1倍

▲莫德納公司宣布，實驗顯示，疫苗對Delta變種病毒株產生了抗體反應。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

據彭博社報導，美國疫苗公司莫德納Moderna Inc.（MRNA）股價29日盤中大漲5.9%，最終收在234.46美元，攀升至創紀錄高點。同日，莫德納公司宣布，其所製造的新冠疫苗對Delta變種病毒產生良好抗體反應，但與原始病毒株相比，抗體數量減少了至少2.1倍。

根據路透社指出，莫德納公司29日公布消息稱，實驗針對8名參與者在注射第2劑莫德納mRNA疫苗的一周後，採檢血清樣本，希望找出疫苗能否促使人體對不同變異株的棘蛋白產生抗體。結果顯示，莫德納疫苗對首見於印度的Delta變種、南非Beta變種都會產生抗體反應，但所檢測到的中和抗體數量較少。

報導指出，莫德納疫苗對Delta變異株產生的中和抗體，比對在武漢發現的原始毒株減少了2.1到3.2倍，而對Beta變異株則比原始毒株減少了6到8倍。莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）表示，「這些新數據令人鼓舞，並加強了我們在疫苗對變種病毒仍應維持保護力方面的信心。」

報導表示，此次研究並未直接測試莫德納疫苗的防護力，但中和抗體數值仍高到足以預防感染變種病毒，莫德那已經這些數據提交至生物學開放資料庫bioRxiv，以便進行同業審查。彭博社指出，莫德納與德國BNT（BioNTech SE）等疫苗股在過去12個月內飆漲，期間BioNTech股價上漲近250%、莫德納股價上漲近280%。

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