史上首次！科學家看見「黑洞吞噬中子星」10天2起　60秒內吃光光

▲「黑洞吞噬中子星」示意圖 。（示意圖／翻攝自推特「Darren Brown」）

記者張靖榕／綜合外電報導

科學家29日宣布在2020年1月的10天內，探測到2次黑洞與中子星碰撞後，看見黑洞吞噬質量同樣非常大的中子星，這是人類有史以來首次看到，質量僅次於黑洞的中子星，在碰撞後被徹底吞噬。

綜合外電報導，此前科學家觀測到的都是黑洞互相碰撞後合併為一體，或是中子星在彼此碰撞後合併，雖然已預知若黑洞也會和中子星碰撞，但直到去年1月才真正第一次探測到這個極為壯觀的場面。

天文學家在看見中子星撞上並被黑洞吞噬之前，已經觀測到500個星體被黑洞瞬間吞噬，而質量達數十億噸的中子星，在接近、碰撞，至被黑洞囫圇吞噬，時間不到地球上的1分鐘，所有能量和可見光頃刻消失。

研究論文的共同作者、威斯康辛密爾瓦基大學的天體物理學家布瑞迪（Patrick Brady）形容中子星和黑洞碰撞的瞬間，「就像張大口猛地吞下，沒了。黑洞享用了一頓中子星晚餐佳餚，然後讓自己的質量又更大一些些。」

科學家當時在地球上偵測到引力波如漣漪，這個10天內發生在宇宙兩端的黑洞吞噬中子星世界，各自距離地球十億光年之遠。該研究共18個國家1300多名科學家參與，在去年初獲得這項發現後，研究分析和數據已經被逾100位科學家翻譯，並於29日發表在《天文物理期刊通訊》。

論文另一位作者、澳洲國立大學科學家史考特（Susan Scott）指出，這2次事件發生在10億年前，「真的很像吃豆小精靈（Pac-Man），黑洞吞噬了它的伴生中子星。」2次碰撞中，第一次是一個質量10倍於太陽的黑洞與一個質量2倍於太陽的中子星碰撞；另一次則是質量6倍於太陽的黑洞，撞上一個質量是太陽1.5倍的中子星。