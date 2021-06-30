美麗看板人物被老闆性侵「自尊心縫起嘴」　連她都覺得是自己的錯

▲哥哥林小月將妹妹小魚的2只戒指，串在自己的項鍊上。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2020年7月3日，任職於新北市衛生局的小魚（化名）跳樓輕生，死前她在臉書張貼遺言，描述自己遭前雇主廖男性侵後轉為婚外情：「想到你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰，沒有我的原諒，你憑什麼可以活得像正常人。」

原本該是小小一篇社會新聞，因為小魚家人、朋友追查，成立粉絲專頁「沒發聲不代表沒發生」，加上社運人士王奕凱在臉書揭露事件經過，繼作家林奕含逝世後，又掀起社會對於權勢性侵的討論。

小魚是誰？為什麼輕生？我們採訪超過15位該事件的相關人士，拼湊小魚的背景故事，並試著解析她在輕生前，面臨了多少層社會壓力。

「真相講一遍還是會衍生一百種版本，但謊言編造出來的故事是沒有血淚的，而我現在，正撕裂我的傷口呈現給你們。」（小魚臉書遺言）

晚上11點半下班，林小月（化名）打開手機，才知道妹妹小魚跳樓輕生了。當晚他一個人開車到台北見妹妹最後一面，隔2天，檢察官通知要進行解剖相驗，家人必須先看過遺容。林小月說：「她的眼是張開的，一臉驚恐的樣子，爆瘦的臉，顱骨碎裂、胸腔塌陷。」檢察官詢問家人是否提告？「當下什麼都不知道，也不知道證據在哪？妹妹什麼都不說，突然爆出這麼嚴重的事情，我覺得應該替妹妹討公道，所以我們決定提告。」

妹妹臉書的發文停在2020年7月3日，遺言這麼寫：「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好。』但他的動作卻沒有停過，掙扎了1個小時後，他達成了，並且用飛快的速度穿好衣物，說跟家人有約要出去玩，留下一片狼籍的房間與虛脫的我。」

這段內容，並非第一次出現。2020年6月，一個匿名臉書，在長照工作的圈子轉傳，文章內容描述自己遭到性侵，因對方道歉要求交往，2人因此轉為婚外情關係。另有性侵者的簡訊、錄音檔、合照，雖然圖片用馬賽克碼掉，但這個圈子的人，可比對做出推論：小魚被治療所的老闆廖男性侵。

小魚有2只戒指，一只是買給自己的24歲生日禮物，另一只則是媽媽的嫁妝戒指，因為戴不下，所以送給小魚，祝福小魚能遇到好對象。檢察官把遺物交還家人後，林小月將這2只戒指串在項鍊上。這天在台中街上，他回想最後一次跟妹妹見面：「（去年）6月底，我載她去坐高鐵，那天她的話比平常還要少，我知道她有心事，她跟我說接下來會很忙，大概1、2個禮拜不會回家，要我把狗跟家人照顧好。」

自尊心 縫起她的嘴

妹妹不回家了。林小月跟堂姊小若（化名）到妹妹新北市的租屋處整理遺物，沒發現什麼，妹妹在遺言裡曾引述林奕含的小說：「『一個精緻的女孩是不會說出去的，因為太髒了，自尊心往往是一根傷人傷己的針，但在這裡，自尊心會縫起她的嘴。』」他們找到那本小說，上頭也沒寫上任何話語，倒是找到一大袋約300張感謝卡片，都是妹妹從事長照工作時，服務過的對象寫給她的。

我們進入小魚台中老家的房間，小木屋般的裝潢，電視櫃上掛著居酒屋的布條，床頭邊放著小樓梯，是方便小魚的臘腸狗上床陪睡。堂姊小若這陣子都睡在這裡，「我跟小魚是家族裡到外地工作的人，她很了解這方面壓力，跟她抱怨職場，她總是懂得如何安慰我。」小魚離世後，她將小魚的名字刺在脖子上作為紀念。房間衣櫃上，掛著2幅跟房間氣氛不搭軋的書法掛軸，是小魚服務過的長輩贈送的，其中一幅寫著：「讚聰穎伶俐麗質天生、頌樂善弘道淑德慈仁。」粉白梳妝台上，有小魚最喜歡的哆啦A夢玩偶、2張日本朋友寄來寫滿鼓勵話語的大卡片，以及一張張跟朋友們的合照。

「『社會對性的禁忌感太方便了，強暴一個女生，全世界都覺得是她自己的錯，連她都覺得是她自己的錯。罪惡感又會把她趕回他身邊。罪惡感是古老而血統純正的牧羊犬。』」（小魚臉書遺言，引述自林奕含小說《房思琪的初戀樂園》。）

小魚是台中市北屯區人，父親是計程車司機，母親與哥哥都是工廠作業員。由於家境普通，她與哥哥讀書時就半工半讀，曾在便利商店與百貨公司打工，2人個性都極為獨立。為因應高齡化社會，台灣進行長期照護體系的建構，2007年，長照工作開始被認定為未來趨勢。由於父親要照顧高齡90歲的祖母，母親娘家也有高齡的外祖母，因此小魚高職商科畢業後，選擇就讀台中護專（現為台中科技大學）老人服務事業管理科，是該科第一屆學生。小魚曾因長照工作表現傑出，受邀回母校跟學弟妹演講分享經驗。

臉書上的小魚總是一臉精緻的妝容，她分享好吃的餐廳、美好的旅遊、外拍，以及跟臘腸狗抱著一起睡的合照。剛進入衛生局當約聘人員時，她分享自己因為跑公文，練就穿套裝、高跟鞋奔跑的能力。一篇篇臉書文都充滿勵志言語，推動業務，她寫：「堅定自己的目標，剩下的只有全力邁進，你必須很努力才能感染周圍的人，謝謝主管們及神隊友們的強大後盾。」而業務完美達成，她說：「不要因為波折而降低自己對工作熱情，也許大環境或時機點會產生很多變數，但只要堅定目標，剩下的只有堅持。」感謝長官與各單位外，又對自己加上一句：「我最學不會的就是擺爛。」到台北護理健康大學演講，她寫：「這段路程爬得辛苦，也有滿滿故事。站在台上，想請這群無限希望的種子們，好好確定目標，並堅持下去！」

才學優 挖角給夢想

閨密小安（化名）與小魚從高中開始到二專畢業都是同班同學，小安從其他縣市到台中讀書工作，每當心情低落或生活遇到困難時，就會到小魚家中住。小安說，小魚很懂得言語應對，在學校只要是上台報告都是最佳人選，很受老師喜歡。小魚畢業後，曾在彰化基督教醫院實習、中醫診所當跟診助理。哥哥林小月說：「她人緣好得有點奇怪，當跟診助理的時候，還有婆婆媽媽在她上班時，親自做便當跟小菜送給她吃。在彰基實習，曾經有一位精神不穩定的病患四處叫囂，走過診間的時候跟妹妹對到眼，對她說：『男人都不是好東西。』我妹妹回答：『對！沒錯。』隨後抓著醫生躲進診間。她很懂得臨機應變。」

2013年，小魚進入台中弘道基金會擔任照顧祕書。一位小魚在基金會時期的主管說：「曾有台中望族長輩，個性倨傲不搭理人，但跟小魚相處後，改口稱小魚為老師。」她認為小魚個性擅於同理，跟外籍移工相處到成為好朋友，在許多個案中很受服務對象歡迎，直到最近仍有成年監護案的孩子想見小魚，「但我們不敢跟他們說小魚的近況。」

長照工作必須長期跟老人相處，不容易吸引年輕人投入。對基金會來說，外型漂亮的小魚是難得的年輕人，目標明確、做事細緻，更懂得發揮創意規劃活動，例如老人指甲彩繪、衣服穿搭，也擅長分享工作中與老人互動的溫馨故事，因此時常安排小魚接受媒體採訪，視為年輕人投入長照有前途的看板人物，為了培養小魚，曾讓她前往日本接受照護士培訓1年。

日本受訓結束回台灣後，小魚曾有一段低潮，她認同長照工作，但台灣不若日本，長照這行普遍低薪、工時長、社會地位不高，不容易有更好的發展，當時小魚曾打算改行，嘗試賣過保險、冰淇淋。小魚內心有個夢想，她跟小安2人愛狗也養狗，常一起帶狗在台中綠園道散步，小安說：「她希望有一天能買一塊地，然後養很多狗狗，看狗狗們自在奔跑。」而哥哥林小月說：「她很早就有一個理想，希望未來可以開一家治療中心。」

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