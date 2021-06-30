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靠超深事業線1天賺破萬元小費！　A罩杯美女教「一招神變身」

@theflathootersgirl

Answer to @becky_rodzc this tutorial was definitely more rushed than my last one bc I’m late for work but hopefully y’all find this helpful! ##hooters

original sound - Kirsten :)

▲克絲汀公開自己擠出深溝的方法 。（圖／翻攝自Tiktok／@theflathootersgirl）

記者崔子柔／綜合報導

剛考進醫學院的女大生克絲汀（Kirsten）平時在美式餐廳Hooters上班，負責店內的辣妹演出，但是只有A罩杯的她，靠一招擠出超深事業線，曾在一天內賺進破萬元。

根據《每日星報》報導，克絲汀笑稱自己的胸部「像年輕的男孩子」，一直以來都是A罩杯，連抖音帳號都設為「@theflathootersgirl」（平胸hooters女孩），最近她PO出一支影片介紹「工作時擠出胸部的方法」，吸引超過62萬次觀看。

克絲汀表示，她在亞馬遜購物網上買了一個特殊胸罩，「穿上去胸部立刻大了2個尺寸」，不過這樣魅力還不夠，她再將2片水餃墊塞進胸罩裡，並用化妝品把乳溝畫得更深，「這樣我才像個Hooters女孩」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲克絲汀公開自己擠出深溝的方法。（圖／翻攝自Tiktok／@theflathootersgirl）

克絲汀透露，她平均每上班5天就可以賺到935英鎊（約3.6萬台幣），但這裡面大部分都是小費，「有的客人只是和我說話就給了60美元（約1700元台幣）」，周末最多還可以一天賺到290英鎊（約1.1萬台幣）。

美式連鎖運動餐廳Hooters以辣妹表演著名，在台北也有2間分店，每到固定時間會有女服務生穿著顯露身材的服裝出場，進行呼拉圈、熱舞等表演。

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