降級最最重要關鍵曝　醫籲入境兩篩：邊境管控沒有最嚴！只有更嚴

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒延至7/12，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學建議，邊境管控沒有最嚴、只有更嚴格，真的不用再區分高風險國家或低風險國家，所有入境旅客應該全部送集中檢疫所住14天，入住時、檢疫期滿時都應採檢PCR；檢疫期滿後7天自主健康管理期間，應加重處罰，嚴懲違規者，不能再讓任何一隻Delta變異株進入社區。

▼謝宗學呼籲，現在最重要的任務是邊境管控。（圖／記者黃宥寧攝）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日宣布，自國外入境一律集中隔離，從風險7國入境一律到集中檢疫所，其他地區可到防疫旅館，或自費入住集中檢疫所；另外，無論是否從7國入境，隔離期滿一律PCR篩檢，從7國入境進入隔離前，要加做1次PCR篩檢。而重點高風險7國是巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。

對此，謝宗學29日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，29日新增本土確診病例降到54人，扣除居家檢驗/隔離的人，對社區有風險的確診者只剩下37人，屏東Delta變異株就群聚事件暫時未有擴大的跡象，整體的趨勢是往好的方向走。

▼因應Delta變異株，陳時中宣布三大加強措施。（圖／指揮中心提供）

謝宗學說，然而，現在除了持續減少群聚阻斷國內隱形傳播鏈外，最重要的任務是邊境管控，這是7月底前能不能防疫警戒降級、疫苗覆蓋率未達群體免疫前，能不能控制國內疫情最最重要的關鍵；國外的觀察發現，新冠肺炎Delta變異株快速變成世界各國主要流行病毒株，趨勢明顯，其可怕的傳播力容易在極短時間內引爆大規模社區疫情，讓醫療量能超載，造成大量傷亡。

因此，謝宗學建議，邊境管控沒有最嚴、只有更嚴格，務必做到滴水不漏，真的不用再區分高風險國家或低風險國家，所有入境旅客應該全部送集中檢疫所住14天，入住時、檢疫期滿時都應採檢PCR；檢疫期滿後7天自主健康管理期間，應加重處罰，嚴懲違規者，不能再讓任何一隻Delta變異株進入社區。

謝宗學認為，現在的情勢跟過去不同，超強傳播力的變異株出現，加上國內疫情尚未完全平歇，入境絕對隔離14天和入境PCR普篩，在現今的時空背景下，他個人認為是需要的，「防疫旅館的感控流程較容易出現露洞，集中檢疫所是相對安全的選項，不要再讓我們的社區多承擔任何一點風險。」

謝宗學表示，入境PCR普篩、集中檢疫所耗費的成本真的只是小錢，每多一天三級警戒所造成的經濟損失才是巨大，現在是控制社區疫情最重要的關鍵時刻，「只要沒有境外輸入，配合國民優良的個人衛生習慣，我們是有機會達成社區清零的目標。」

▼因應Delta變異株，指揮中心三大加強措施。（圖／指揮中心提供）