曾搭Delta確診司機車　印尼移工發燒「核酸檢測」結果出爐

▲印尼逃逸移工曾搭上屏東染疫司機的計程車，一採陰但稍早傳發燒送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

屏東一名印尼移工，因為曾經跟Delta變種病毒確診的白排車司機接觸過，日前非法逃逸至南投仁愛鄉山區打工，遭被逮後初採PCR陰性，想到後來卻驚傳發燒再度被送醫，幸好再做2次核酸檢測結果也是為陰性。

這名綽號「安」的印尼籍48歲男子，曾由染疫的白牌計程車司機（案14298）載送、往返住所和工作地點；相關單位在進行該傳播鍊疫調時，也曾通知「安」赴醫療院所採檢PCR，但他卻在此前就逃逸無蹤，警方和衛生相關單位發出中文、印尼文的雙語訊息，指「安」有高度染疫風險，請求各地和移工社群協助尋找通報。

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▲仁愛鄉公所針對屏東逃逸移工足跡進行清消，南投縣衛生局明將上山為接觸者採檢。（圖／仁愛鄉公所提供）

後來屏東警方得知該移工可能逃往南投仁愛鄉山區，協請南投警方協助，前（29）日晚間近9時許於華崗部落找到人，隨即將他送下山赴南投醫療院所採檢PCR，呈陰性反應，再送往集中檢疫所隔離安置。

沒想到這位印尼移工距一採還不到2天，該移工就在檢疫所中傳出發燒情形，再被送往醫院就診。根據了解，2採結果也是陰性。