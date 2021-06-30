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《金融時報》：中國假新聞大幅滲透　藉疫情撕裂台灣團結

▲嘉義市第二波75歲以上長者6/20全面開打，市長黃敏慧視察。（圖／嘉義市政府提供）

▲台灣疫情升溫後，假訊息滲透程度與網路輿論分歧立刻劣化。（圖／嘉義市政府提供）

文／中央社倫敦29日綜合外電報導

金融時報資深兩岸記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，北京利用台灣首次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大爆發製造分歧，在中國的假訊息攻勢下，台灣的團結正被撕裂。

席佳琳表示，就在一個月前，台灣曾比任何已開發民主國家更感自在。根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）上週公布研究，由於台灣16個月來成功將疫情阻絕在國門之外，68%的民眾認為，台灣社會比疫情大流行前還要團結，認同比率之高僅次於新加坡。

她提及，如今這種團結正在破裂。儘管沒有調查可以與皮尤數據進行直接比較，但台灣首次爆發本土疫情，加深了黨派鬥爭，人們對政府疫情處置的不信任加劇，造謠者助長了人心恐懼。

席佳琳指稱，在疫情大流行期間，多數西方民主國家都必須處理內部摩擦。美國有部分人士反對封鎖措施，德國則已發展出反對疫苗接種的倡議運動。但對台灣而言，這是一條風險更大道路，因為中國主張台灣是其領土的一部分，隨時準備利用台灣島上分歧。

她表示，中共官媒人民日報旗下環球時報曾在2016 年撰寫著名文章，提及中國將尋求把「台灣黎巴嫩化」，破壞台灣穩定。

席佳琳寫道，北京選擇的武器一直是假訊息。專家們已注意到，自去年疫情大流行以來，中國針對台灣的資訊戰大幅增加，但在最近感染及死亡病例開始攀升後，那些攻擊更開始刺痛台灣。

IORG研究室（Information Operations Research Group）共同主持人游知澔指出：「關於疫苗的負面故事或假新聞，主宰了我們過去幾週追蹤的最熱門話題。」

IORG研究室是追蹤中國對台訊息操控的非政府團體，它確認中國官方媒體及其他中方來源，扮演製造或散播假訊息角色。

席佳琳指出，上月底一項廣為流傳的說法是，台灣的非正式保護者美國「迄今沒賣任何一支疫苗給台灣」。北京本月稍早曾宣稱，成千上萬台灣人正蜂擁前往中國施打疫苗。

之後，中國媒體還報導稱，台灣政府沒有足夠疫苗供自身民眾接種，但仍計畫提供疫苗給外交友邦。台灣政府已否認上述兩項說法。

她指出，最近台灣加速疫苗接種計畫後，中國媒體又散播台灣老年人死於疫苗接種故事。其後台灣疫苗接種率開始趨緩，因為許多長者對施打疫苗感到害怕。

席佳琳指稱，台灣媒體放大報導，聚焦於老年人施打疫苗後致死，但衛生當局表示，那種因果關係沒有科學根據。

分析家表示，中國假訊息在台散播的一個關鍵模式是，由中國酸民或內容農場生產假新聞或扭曲說法，經由通訊軟體Line群組或線上討論板PTT傳播。那就是假訊息傳入台灣主流媒體的方式。

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