美國用疫苗換晶片？　白宮否認：不應有這種聯想

▲台灣與美國今（30日）恢復TIFA會議，以視訊形式召開。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

台美預計今天召開第11屆TIFA視訊會議，外界好奇美國是否以疫苗換取台灣半導體作為交換條件，對此，白宮發言人莎琪予以否認，「不應有這種聯想，我要指出他們取得疫苗的管道被切斷，這是一個因素。」

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，預計台灣時間30日早上由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談，美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

莎琪（Jen Psaki）今天在空軍一號被媒體問及是否有任何跡象表明，美國決定提供台灣疫苗，在某種程度上是要從台灣獲取半導體的交換條件。

對此，莎琪表示，不該有這樣的揣測。她指出，台灣無法取得疫苗，「這是一個因素」。

莎琪昨天在媒體簡報會被問到台美TIFA時則表示，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣的經貿關係，「這就是為什麼我們期待TIFA會議的到來」。

莎琪並指出，無論是公開場合還是私底下，美國已清楚表達對中國對台侵略的日益關切。她批評，中國加大恫嚇力道損害台灣民主，美方會持續對北京相關作為表達強烈關切，也會繼續關切中共威嚇其他區域成員的行徑。

對於台美TIFA視訊會議將涉及的議題，行政院經貿談判辦公室表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話；另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。

美國宣布將捐贈250萬劑莫德納疫苗給台灣，這批疫苗已於台北時間20日抵達台北。