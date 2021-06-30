「希望老大脾氣好一點」夏季天氣來了　有利颱風生成顛峰時間曝

▲今晨衛星雲圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理指出，太平洋高壓將開始在周四西伸到台灣附近，宣告夏季天氣型態的開始，希望這位「老大哥」今年脾氣好一點。氣象專家賈新興指出，預估有利颱風生成環境指標於7月下旬建立，至8月上半個月達顛峰，並持續至9月上旬前半。

氣象局今晨對金門縣發布濃霧特報，今金門易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象局也對4縣市發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；花蓮縣縱谷、台北市、新北市地區為黃色燈號，請注意。

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氣象局表示，今仍受西南風影響，水氣雖有減少的趨勢，苗栗以南仍容易有局部短暫陣雨或雷雨，外出請攜帶雨具，北部及東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的機率；溫度方面，中南部高溫在32度左右，而北部及東半部較炎熱，高溫約34、35度，大台北地區、花蓮縱谷及台東有36度左右高溫發生的機率，東南部有出現焚風的機率。

氣象局預報，周四、周五西南風稍減弱，各地大多為多雲到晴，水氣明顯減少，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；氣溫有逐漸上升的趨勢，北部高溫容易來到35、36度，花東也容易有局部高溫，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周六、周日風力微弱，風向逐漸由偏南風轉為東南風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫炎熱，北部、東半部高溫約34至36度，中南部高溫約33度。

氣象局指出，下周一、下周二各地大多為多雲到晴，風向為東南風，東南部地區及恆春半島水氣增，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面有下雨的時候氣溫稍降，背風面西半部地區高溫炎熱。

彭啟明在臉書表示，夏天的老大哥太平洋高壓將開始在周四西伸到台灣附近，宣告夏季天氣型態的開始，「這位老大不僅會讓您很熱，也會牽動颱風的走向，每個人都必須對他低聲下氣，反正夏天任何天氣怪事都和他有關係，希望他今年脾氣好一點！今年初次見面，您好！」

賈新興在臉書提到，預估有利颱風生成環境指標於7月下旬建立，至8月上半個月達顛峰，並持續至9月上旬前半，綜合研判預估下半年颱風生成數19~22個，氣候平均值為21.2個；氣象局則預估，6至12月約有20至25個颱風生成。

賈新興預估侵台颱風數1~2個，氣候平均值為2.9個；氣象局預估，6至12月為3至4個颱風侵台。他說，氣候預報有其不確定性，請大家隨時注意最新的資訊。