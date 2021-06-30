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法國「賽諾菲」藥廠將斥巨資　研發mRNA疫苗

▲▼法國賽諾菲藥廠。（圖／路透）

▲法國賽諾菲藥廠，將投入mRNA疫苗研發。（圖／路透）

中央社巴黎29日綜合外電報導

法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，計畫投資20億歐元（新台幣665億元）研發mRNA疫苗，以跟上競爭對手輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）等藥廠腳步。

法新社報導，去年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發競賽中落後的賽諾菲宣布，從現在開始到2025年，每年都會投資4億歐元，目標是研發至少6款mRNA候選疫苗。

賽諾菲表示，他們計畫成立mRNA「卓越技術中心」，並聘雇400名員工，在美國麻州劍橋市（Cambridge）和法國中部馬西萊圖瓦勒（Marcy-L'Etoile）的實驗室進行研發。

賽諾菲旗下疫苗事業賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）執行副總裁崔歐福（Thomas Triomphe）在聲明中表示，「這筆鉅額投資代表我們正式加入新一代的疫苗競賽，未來mRNA技術將發揮最大影響力」。他還指出，「雖然mRNA技術並非所有傳染性疾病的解藥，但它可在日常預防上發揮巨大效用，滿足許多先前無法達到的公衛需求」。

mRNA疫苗的原理是注射後，mRNA會教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白，讓人體產生中和抗體。

賽諾菲正與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）聯手研發COVID-19疫苗，這款結合抗原與佐劑的疫苗已於5月展開第3期臨床試驗，希望在年底前取得上市授權。

此外，賽諾菲也與美國基因轉譯生物科學公司（Translate Bio）合作研發同樣採用mRNA技術的流感疫苗，近斯已展開人體試驗。

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