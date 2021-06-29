疫情最嚴重10國「4國用中國疫苗」　中國外交部：歪曲炒作

▲中國向多國提供「科興疫苗」卻被質疑防疫效果不佳。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

《紐約時報》日前在報導中，引用「全球數據追蹤計畫」（Our World in Data）資料指出，蒙古、智利、巴林以及塞席爾施打科興或國藥疫苗達5成以上，但此4國也名列上週疫情最嚴重的前10個國家，質疑中國疫苗防護力不足。對此中國外交部回應，「歪曲炒作」。

有媒體在中國外交部例行記者會提問，「《紐約時報》近日報導稱，中國向智利提供的疫苗效力不足。中方對此有何評論？」中國外交部發言人汪文斌表示，昨天已經就有關的問題闡明了立場，有關的說法，純屬歪曲炒作。

汪文斌指出，智利衛生部門負責人日前表示，宣稱智利疫苗接種遇到問題的言論不符合事實，令人遺憾，外界在沒有任何科學依據的情況下，就宣稱科興疫苗沒有效果，他對此感到不滿，要求有關國家立即更正。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌指出，智利政府多次表示，事實表明科興疫苗安全有效。智利醫學專家認為，如果沒有大規模接種中國疫苗，後果不堪設想。

汪文斌強調，智利的網友紛紛表示，抹黑中國疫苗是出於對中國的偏見，科興疫苗在智利效果良好，「我們希望有關媒體和政要尊重事實，尊重智利政府和民眾的意見，不要誤導輿論，為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出切實的貢獻，而不是起反作用」。