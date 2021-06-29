影／貓咪阿醜不醜了! 　興大浪浪團隊要幫牠找新家

▲貓咪阿醜。（圖／興大浪浪團隊提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學《浪浪樂活醫療室》今年3月收治了一隻年輕孕貓「阿醜」，因遭「隱球菌」感染，臉部嚴重潰爛，經裝置食道胃管和多次清創治療後痊癒，不僅恢復當初靚麗的容顏，體重還從到院時的2.5公斤增加至3.6公斤，搖身一變十足小可愛。現在阿醜需要一個新家，有志成為貓奴的人類可洽《浪浪樂活醫療室》。

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阿醜是《彰化浪愛回家救護協會》志工在上班途中發現的，當時，牠的右臉嚴重受傷，現場有餵養的跡象，但附近住戶沒人承認。因傷勢嚴重，志工研判應儘速就醫，誘捕後即送興大浪浪樂活醫療室。



負責誘捕的志工回憶，誘捕過程中阿醜警戒心很高，一直伸手作勢攻擊，當時不知道牠已懷孕，就醫檢查時觸診摸到胎兒，才發現已經懷孕。

▲母貓阿醜經過興大的治療已康復，等待新家。（圖／興大浪浪團隊提供）

「牠超級爆炸兇！」興大獸醫師許凱婷說，阿醜剛來時身體非常虛弱、臉部潰爛，但防衛心極強。為了順利治療，只好麻醉並進一步檢查，此時才發現阿醜懷有身孕。

她說，從傷勢與病情研判，應是鴿糞裡常見病原「隱球菌」導致，讓本來就缺乏抵抗力的阿醜，顏面感染潰爛。許凱婷說，隱球菌是人畜共通病菌，非常難根除，虛弱的人類也可能受感染導致肺炎。

許凱婷說，阿醜年約1至2歲，當時身懷六甲卻僅有2.5公斤，相當虛弱，考量清創時需注射麻醉藥，「胎兒」可能難以承受，加上感染隱球菌後交叉感染寶寶的機會很高，綜合考量下，獸醫師決定先引產，做完絕育手術後，再進一步治療疾病與創傷。

▲貓咪阿醜。（圖／興大浪浪團隊提供）

許凱婷也說，阿醜原本鼻腔遭到病菌破壞，導致嗅聞呼吸能力受影響，3個月治療期間，經由裝置食道胃管和多次的清創，已成功增重到3.6公斤，臉部開放性傷口也癒合，長出新的皮膚和毛髮，個性也日益親人，模樣越來越可愛。目前嗅覺已大部分恢復，每天仍需服藥一次，並持續觀察病情狀況是否有所變化。



興大浪浪樂活醫療室評估阿醜已可離院，希望能幫她找一個新家。浪浪樂活醫療室指出，病貓並不好送養，也會打退不少領養人的意願，但就算經過這麼痛苦的生命故事，阿醜還是努力地想活下去，也希望幫她找到一個願意疼她愛她的領養人，順便為她取個新名字，因為阿醜已經不醜囉。有興趣成為貓奴的人類，可電洽04-22840405轉350。

▲▼阿醜經過興大的治療已康復，等待新家。（圖／興大浪浪團隊提供）



