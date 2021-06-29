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慘被蜂螫！3小時「驚人變化」影片爆紅　吸千萬人關注他嘴唇

▲▼ 上傳被蜂螫3小時變化爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@jordy.tx）

▲ 加爾薩的上唇腫得相當誇張。（圖／翻攝自TikTok／@jordy.tx）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人小時候都有不小心被蜂螫的慘痛經驗，國外一名網友卻意外因此爆紅。男網友加爾薩（Jordy Garza）日前餵貓時，上嘴唇遭黃蜂螫了一口，接下來幾小時內傷口周圍越腫越大。他拍下影片觀察傷口變化，竟吸引多達百萬人一起緊盯他的嘴唇。

加爾薩經常在TikTok上傳有趣影片，吸引不少粉絲，日前出現在鏡頭前時，上嘴唇卻變成香腸嘴，腫得相當嚴重，令粉絲都大吃一驚，原來他在餵貓時被一隻黃蜂螫，令他委屈得忍不住爆粗口，但仍以上唇腫脹的模樣拍了近30段有趣影片，逗樂許多網友。

@jordy.tx

Storytime & updates ##wasp ##SimlishSessions

♬ original sound - jordy garza

其中一段影片中，加爾薩從上午8點31分開始記錄被蜇後3小時內傷口變化，只見剛開始他上唇左側只有個小洞，經過20分鐘就腫成很大一包。他無奈對著鏡頭喊道，「這隻黃蜂難道非要螫嘴唇嗎？屁股不行嗎？」到了9點44分，他的上唇幾乎腫到蓋住半邊下唇，還以為不會再變大，沒想到到11點31分時還在繼續變大。

這段影片吸引破1280萬次觀看及280萬讚，網友紛紛留言表示，「據說到現在還在變大呢」、「我以為傷口會生出什麼東西」、「更可怕的是消腫之後」、「快看醫生吧」、「腫太快了吧」、「我真的不是故意要笑你」。

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