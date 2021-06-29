　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%民眾完整接種難達群體免疫

▲▼疫苗接種,口罩。（圖／路透）

▲印尼正積極提升國內的疫苗覆蓋率，但至今只有4.8%的人口完整接種了2劑疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

傳染力極強的Delta變種病毒，已成印尼境內新冠病例的主流病毒株，導致境內疫情升溫、醫療系統緊繃。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）29日指出，印尼的新冠疫情正處於「災難」邊緣，全世界應盡快改善其疫苗供應。印尼目前只有1318萬人已完成2劑疫苗接種，完整接種人口百分比僅為4.8%。

綜合外媒報導，印尼在5月份開齋節時期，因為人群聚集與流動性增加，爆發新一輪疫情，至今每天仍新增超過2萬宗確診案例。據IFRC觀察，Delta變種病毒已成為印尼境內新冠病例的主流病毒株，並導致首都雅加達等多個「紅區」醫院病床過載。

▲▼印尼,新冠,死亡,醫院。（圖／路透）

▲印尼新冠疫情升溫，導致醫療體系緊繃、醫院病床過載。（圖／路透）

路透社稱，印尼「紅區」的醫院早已人滿為患，其隔離病床的使用率在27日已高達93%，IFRC印尼代表團團長指出，「印尼正處於新冠災難的邊緣」，全世界應盡快改善其疫苗供應。

印尼正積極推行大規模疫苗接種，以對抗來勢洶洶的新冠疫情。該國目前有AZ、輝瑞和莫德納疫苗可以使用，12至17歲的未成年人則被分配施打中國的科興疫苗（Sinovac）。然而用OWID統計網站顯示，印尼目前只有4.8%的人口已完成2劑疫苗接種，距離靠疫苗達成群體免疫仍相差甚遠。

路透社最近接獲知情人士的消息指出，由於境內的感染人數已激增至前所未有的水平，因此印尼政府打算推行更嚴格的防疫措施。也有消息人士告訴《海峽時報》，印尼將從30日開始加強限制，禁止內用，並要求所有要在國內旅行的旅客進行PCR檢測。

著名旅遊勝地峇里島數十年來吸引了大量觀光客前去度假，然而最近當地卻有疫情升溫的趨勢，導致政府不得不緊關「島門」，暫時拒絕外國遊客入島，就連國內旅客也必須完成PCR檢測才能進入。儘管政府希望7、8月就能重啟峇里島的觀光業，但有官員透露，他們還在留意疫情的狀況，等到疫情緩解時才會重新開放。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

挑戰超低價 ！Apple AirPods下殺3988元

 
ET快訊
永樂市場2人確診　157人緊急做PCR結果出爐
獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解
快訊／雨神夜襲大水彈狂灌7縣市　大雨特報範圍往北擴大
快訊／打工族1萬元紓困搶破頭！入帳時間點曝光
台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治
板橋百貨公司傳櫃姐家人確診　下午6點提前閉館消毒
男狂吃荔枝眼前突一片白　差點失明！檢查發現這原因
採購BNT！陳時中曝慈濟「排台積電、永齡後面」原因

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯6成民眾不願打國產疫苗　完整接種率僅11%！慘輸美國一大截

印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%民眾完整接種難達群體免疫

慘被蜂螫！3小時「驚人變化」影片爆紅　吸千萬人關注他嘴唇

金正恩「減肥」理由曝！1個月後回平壤眾官員嚇傻　目測減10kg↑

動刀18次！英國男網紅砸418萬只為「整成BTS」　瘋喊：我是韓國歐巴

印度破4萬人感染「毛黴菌症」大腦易受損　逾85%是新冠患者！

南韓前國會議員疑跳樓亡！生前「未留遺書」涉收賄案　享年56歲

台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

科興疫苗出現「凝固物」搖不散！　泰國FDA緊急宣布停用

日本前財務大臣「打完首劑疫苗」8天後　確診新冠肺炎

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

俄羅斯6成民眾不願打國產疫苗　完整接種率僅11%！慘輸美國一大截

印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%民眾完整接種難達群體免疫

慘被蜂螫！3小時「驚人變化」影片爆紅　吸千萬人關注他嘴唇

金正恩「減肥」理由曝！1個月後回平壤眾官員嚇傻　目測減10kg↑

動刀18次！英國男網紅砸418萬只為「整成BTS」　瘋喊：我是韓國歐巴

印度破4萬人感染「毛黴菌症」大腦易受損　逾85%是新冠患者！

南韓前國會議員疑跳樓亡！生前「未留遺書」涉收賄案　享年56歲

台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

科興疫苗出現「凝固物」搖不散！　泰國FDA緊急宣布停用

日本前財務大臣「打完首劑疫苗」8天後　確診新冠肺炎

放款男6天跑8家旅館　桃園衛生局：加大匡列對象

疫情期間如何辦股東會　車庫、樓前搭棚或休閒農場都有

同樣是滿壘危險男！王柏融一棒掃回3分：有好結果太棒了

萬海航運亞洲線再添2新船　6月以來股價漲幅翻倍

龍山寺地下街拼復業　店家「休41天」苦笑…默默將母親節告示拿掉

力挺拍A片警官！　童仲彥：這才是警界戰力，何罪之有？

陳時中鬆口台積電採購疫苗進度　公司：與政府合作進展順利

台中近2萬人登記殘劑！初賽「亂數」定先後...接下來3點要注意

入境普篩做2次？蘇貞昌：防偽陰「趴趴走」隔離更安全

對面樓頂冒出墳墓！他開窗一看「嚇壞投訴」　女鄰居無奈吐真相

國際熱門新聞

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

《自然》：mRNA疫苗免追打　免疫力最久一輩子

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出」

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

牛津：AZ疫苗延後接種第二、三劑 可提高免疫力

美研究：近4分之1患者「出現新症狀」　

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

離婚釀家族仇殺！　開槍互射還駕車來回衝撞

最慘後遺症　「嗅覺倒錯」接吻像聞糞便

引渡回美前死在獄中　McAfee創辦人驗屍結果出爐

首例！65歲男打莫德納「出現血栓」病逝

義大利宣布：民眾外出免戴口罩

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

動刀18次！英國男網紅砸418萬只為「整成BTS」

更多熱門

相關新聞

入境普篩做2次？蘇貞昌：防偽陰「趴趴走」不如隔離

入境普篩做2次？蘇貞昌：防偽陰「趴趴走」不如隔離

面對Delta病毒入侵，高雄市長陳其邁提出「入境普篩2次」邊境防疫管制措施。對此，行政院長蘇貞昌認為，目前採隔離的方法，比做普篩還要嚴格，因為篩檢會有偽陰、偽陽問題，怕偽陰的人自以為沒事了反而「趴趴走」，不如把他隔離，反而是最為安全。

永樂市場2人確診　157人PCR結果出爐

永樂市場2人確診　157人PCR結果出爐

視察屏東Delta防疫　蘇貞昌：不敢掉以輕心

視察屏東Delta防疫　蘇貞昌：不敢掉以輕心

寧夏夜市29日「微解封」率先復業

寧夏夜市29日「微解封」率先復業

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜：請政府把人民健康安全擺在首要考量

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜：請政府把人民健康安全擺在首要考量

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印尼東南亞要聞Delta

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面