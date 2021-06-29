印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%民眾完整接種難達群體免疫

▲印尼正積極提升國內的疫苗覆蓋率，但至今只有4.8%的人口完整接種了2劑疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

傳染力極強的Delta變種病毒，已成印尼境內新冠病例的主流病毒株，導致境內疫情升溫、醫療系統緊繃。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）29日指出，印尼的新冠疫情正處於「災難」邊緣，全世界應盡快改善其疫苗供應。印尼目前只有1318萬人已完成2劑疫苗接種，完整接種人口百分比僅為4.8%。

綜合外媒報導，印尼在5月份開齋節時期，因為人群聚集與流動性增加，爆發新一輪疫情，至今每天仍新增超過2萬宗確診案例。據IFRC觀察，Delta變種病毒已成為印尼境內新冠病例的主流病毒株，並導致首都雅加達等多個「紅區」醫院病床過載。

▲印尼新冠疫情升溫，導致醫療體系緊繃、醫院病床過載。（圖／路透）

路透社稱，印尼「紅區」的醫院早已人滿為患，其隔離病床的使用率在27日已高達93%，IFRC印尼代表團團長指出，「印尼正處於新冠災難的邊緣」，全世界應盡快改善其疫苗供應。

印尼正積極推行大規模疫苗接種，以對抗來勢洶洶的新冠疫情。該國目前有AZ、輝瑞和莫德納疫苗可以使用，12至17歲的未成年人則被分配施打中國的科興疫苗（Sinovac）。然而用OWID統計網站顯示，印尼目前只有4.8%的人口已完成2劑疫苗接種，距離靠疫苗達成群體免疫仍相差甚遠。

路透社最近接獲知情人士的消息指出，由於境內的感染人數已激增至前所未有的水平，因此印尼政府打算推行更嚴格的防疫措施。也有消息人士告訴《海峽時報》，印尼將從30日開始加強限制，禁止內用，並要求所有要在國內旅行的旅客進行PCR檢測。

著名旅遊勝地峇里島數十年來吸引了大量觀光客前去度假，然而最近當地卻有疫情升溫的趨勢，導致政府不得不緊關「島門」，暫時拒絕外國遊客入島，就連國內旅客也必須完成PCR檢測才能進入。儘管政府希望7、8月就能重啟峇里島的觀光業，但有官員透露，他們還在留意疫情的狀況，等到疫情緩解時才會重新開放。

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