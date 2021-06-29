南韓前國會議員疑跳樓亡！生前「未留遺書」涉收賄案　享年56歲

▲南韓前國會議員金才允。（圖／翻攝自濟州之音）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前國會議員金才允（김재윤）於今（29）日中午12時55分，被路過的民眾發現陳屍在首爾市瑞草區某棟15層樓的建築旁，疑似因墜樓死亡，享年56歲。

根據《韓聯社》、《News1》報導，現場尚未發現任何遺書，從鄰近監視器推測金才允有可能是墜樓而死，屍體被送往首爾聖母醫院的靈堂安置，警方懷疑金才允選擇以極端的方式結束自己的性命，目前正向家屬釐清確切的死因。

據悉，金才允來自濟州島，曾於2004、2008、2012年3度代表民主統合黨（共同民主黨前身）當選濟州島西歸浦市的國會議員，死前在某大學擔任客座教授。

根據韓媒《濟州之音》，金才允在任職國會議員時，曾於2014年8月21日涉嫌從首爾綜合藝術實用學校（SAC）理事長收受5000萬韓元現金、400多萬韓元的商品禮券而遭羈押，2015年11月12日被大法院（最高法院）判處4年徒刑、6000萬韓元罰金、5400萬韓元追繳金，前往首爾南部監獄服刑，直到2018年8月才刑滿出獄。

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