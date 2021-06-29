台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

▲台灣入境斯洛伐客需提供PCR檢測陰性、康復或疫苗接種證明。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社記者林育立柏林28日專電

台灣從去年10月起至今名列中歐國家斯洛伐克入境綠色名單，方便台灣民眾往來。依斯洛伐克最新規定顯示，綠色名單入境旅客需新增加提供PCR檢測陰性、康復或疫苗接種證明。

根據斯洛伐克外交部最新公告入境規定，台灣、日本、新加坡、香港等45個國家／地區屬綠色名單（The Safe Green List）。

最新規定顯示，綠色名單國家／地區入境的旅客除必須在官方的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情資訊網站登記，入境時還得提供72小時內的PCR核酸檢驗陰性證明、接種第1劑疫苗滿21天的證明或180天內的康復證明。

不過，為防堵傳染力強的Delta變種病毒，所有入境斯洛伐克的旅客必須自主隔離，但從台灣等綠色名單國家入境的旅客，只要進行抗原快篩取得陰性證明即可解除隔離。

去年10月1日起，斯洛伐克將台灣等共31個國家列入疫情綠色名單，台灣民眾入境斯洛伐克無需接受檢測或隔離檢疫。駐斯洛伐克代表處表示，斯洛伐克對台灣的開放措施將有助兩國擴大交流。

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