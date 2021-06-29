剩3萬劑可用！輝瑞若未如期交貨　紐西蘭下周後「沒疫苗打」

▲阿爾登18日接種第一劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭在新冠疫情下表現傑出，在《彭博》28日公布的最新「全球抗疫排行」中卻被擠下冠軍，主因為疫苗接種率低落，如今更面臨疫苗短缺危機。總理阿爾登（Jacinda Ardern）坦言，若美國藥廠輝瑞下周未能如期交付15萬劑疫苗，不能保證紐西蘭下周後還有疫苗可用。

《每日郵報》29日報導，紐西蘭疫苗完全仰賴輝瑞公司，目前可用的劑量低於3萬。阿爾登指出，疫苗計畫以輝瑞預計提供的劑量為基礎進行規劃，「若能在預期的時間得到預期的量，我們就有計劃。但若到貨時程有任何差錯，都會造成影響，狀況會非常緊繃。」

該國新冠疫情應對部長葉建事（Chris Hipkins）也證實，「（疫苗數量）可能會幾乎歸零。我們算得很細，若交貨延遲，可能會有點麻煩。」

紐西蘭過去透過邊境管制，成功將病毒擋在門外，並與輝瑞公司簽約，確保取得足夠劑量，可在今年為所有同意接種的國人施打，計畫下半年展開大規模接種，現階段接種對象僅有邊境、衛生工作者及高風險群，截至上周施打101.9萬劑，約13％人口至少接種一劑。

國會議員畢曉普（Christopher Bishop）指責，紐西蘭在簽約採購疫苗上動作太慢，「我們是經濟合作暨發展組織（OECD）中最慢的國家之一，現在也發現我們是全球推動疫苗接種最慢的國家之一」，認為政府應加強對輝瑞公司施壓。

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