傳幫莫德納代工？國衛院長證實曝進度　陳時中：不放棄任何機會





▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

傳出國內規劃取得莫德納授權量產，且透過國家衛生研究院作為窗口整合，若順利簽約，估計6至9個月的產量初估可達3至5億劑。國家衛生研究院院長梁賡義證實正在努力，國衛院屬於技術上協助，目前正在盤點國內量產量能，外交人員也正努力牽線，一切都在進行當中。指揮官陳時中則表示，這種談判不會一下就找上來，還要評估相關能力、全球佈局，但任何機會都不放棄。

梁賡義表示，授權量產跟採購國產是「同時並進」的不同策略，授權量產全球成功機會不高，但會努力。至於本身量產的量，如果莫德那跟其他的疫苗公司要聯絡的話，我們要確保我們有足夠量產的能量，這是最重要的。食藥署跟經濟部工業局開會了解目前國內量產的量，接下來才能去跟不同的廠協商，希望願意在台灣設一個廠提供台灣與全球使用。

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梁賡義強調，和國外不管哪個廠商，最重要因素在於量產能力，還在盤點中。至於目前還在哪個階段，他僅回，外交人員努力牽線，後續牽涉專業國內接手，是一個程序，正在進行中。

對於先前代工碰壁說法，陳時中則回應，代工碰壁用這樣的形容實不那麼好，談判有成有敗，不一定保證成功，但保證會竭盡所能各種機會可能性都會談，只是不保證每件都會成功，因為牽涉到製造量、相關技術門檻，還有各大廠疫苗全球策略布局，確實現在有跟相關公司談。