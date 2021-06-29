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印度破4萬人感染「毛黴菌症」大腦易受損　逾85%是新冠患者！

▲▼印度第四大城海德拉巴一家公立醫院，收治毛黴菌症病患。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度第四大城海德拉巴一家公立醫院，收治毛黴菌症病患。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

印度最早爆發Delta變種病毒病例，5月疫情高峰曾突破單日41萬人確診，近期也仍維持單日5萬上下的新增確診人數，然而，印度第3波疫情期間，境內更爆發毛黴菌症（Mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）的大規模感染，截至28日，已有超過4萬人染病。

根據《印度快報》、俄羅斯衛星通訊社報導，印度衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan）於28日宣布，數月以來印度境內累計通報4萬845件毛黴菌症病例，死亡人數共3129人，所有感染者中約有3.1萬人的鼻腔、鼻竇和部分大腦受到影響，在年齡層分布方面，18到45歲患者占32%、 45到60歲患者占42%，而60歲以上患者則占24%。

瓦德漢表示，感染毛黴菌症的病患有將近3.5萬人同時罹患新冠肺炎（約占總病例85.5%）、2.6萬人患糖尿病（約64%），同時有2.1萬逾人服用類固醇（約52.6%），比例全都超過病例數的一半。報導分析，主要有兩個原因，其一是有糖尿病史的新冠患者感染毛黴菌症的風險較高，其二與濫用類固醇治療新冠肺炎有關。

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