快訊／再增8死！今日本土增54例「三級警戒以來新低」

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情爆發，三級警戒持續延長，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增54例本土病例，其中有8例死亡。從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過600例死亡。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之54例本土病例(其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月16日至6月28日。個案分布以新北市22例最多，其次為臺北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13,435位確診個案中，已有10,086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,311,961例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,295,813例排除)，其中14,748例確診，分別為1,170例境外移入，13,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計102例移除為空號。自2020年起累計643例COVID-19死亡病例，其中635例本土，個案居住縣市分布為新北市325例、臺北市245例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲0629確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）點圖可放大