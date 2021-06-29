邁阿密樓塌11死150失蹤！　「底層樑柱+頂樓違規加蓋」恐成肇因

▲邁阿密「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）大樓24日突然倒塌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州倒塌大樓的搜救行動已邁入第5天，目前死亡人數增至11人，但仍有150人失蹤。有工程師提到，從大樓倒塌的方式可以發現，應該是地基出了問題，而這棟大樓也在頂樓違規加蓋，甚至違法的頂層戶上月才以290萬美元售出，種種因素加起來都可能導致大樓坍塌。

邁阿密夫賽德市（Surfside）12層樓高的「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）大樓24日倒塌至今，搜救行動已邁入第五天，由於整棟建築呈現「鬆餅式坍塌」加上底部悶燒，大幅增加搜救難度，目前僅找到10具遺體，還有150人下落不明。

根據《紐約郵報》報導，工程師杜森柏里（Donald O. Dusenberry）表示，從倒塌瞬間的影片可以發現，大樓可能存在著地基問題，例如低樓層結構腐蝕或損壞，「當然也不能排除已經存在40年的設計或施工問題。」多倫多大學結構工程教授本茲（Evan Bentz）則提到，地下停車場的柱子可能是罪魁禍首。

▲目前造成11死150失蹤。（圖／路透）



從底部開始倒塌的說法，也有一名失蹤住戶的家屬可以驗證，現年40歲的住戶斯特拉頓（Cassie Stratton）曾打電話給她丈夫，說在泳池的附近出現一個大坑洞，感覺整個房子在搖晃，接著電話就中斷了。

《華爾街日報》則踢爆，這棟大樓當初的設計是12層樓，但開發商卻在最後一刻得到時任夫賽德市市長金澤（Mitchell Kinzer）的批准，直接在頂樓加蓋約4.5公尺高的一層樓，違反了當地高度限制。

資深機械工程師亨茲（Tom Henz）說，這種作法在60、70年代很常見，建商根本不會徵求工程師的意見。《紐約郵報》也提到，濱海大樓的頂層公寓相當珍貴，而查普蘭大樓南棟的頂層戶，在上個月才以290萬美元（約台幣8168萬元）的價格售出。

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