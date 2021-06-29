瘋搶殘劑！中市官網2hrs點擊破140萬次　系統卡卡延長報名至17:00

▲比五月天難搶！為搶登記台中疫苗殘劑，市府官網2個小時點擊人次超過140萬。（圖／翻攝市府網頁）



記者游瓊華／台中報導

為搶殘劑預約，大家狂刷電腦頁面！台中市今（29）日上午9點開放於「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」登記，開放後湧入大量連線以致超出系統負荷，統計截至11時為止，2個小時點擊人次超過140萬，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，也是史上頭一遭，市府也緊急宣布，登記預約延長四個小時，將登記截止時間延長至下午5點。

研考會主委吳皇昇表示，此項殘劑的預約登記服務「並非先登記先贏」，而是亂數隨機排序，每位登記的民眾機率都相同，民眾不用著急。

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上午系統一開放市府官網、防疫專區及「臺中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間即湧入龐大流量，殘劑資訊網截至11點點擊人次超過140萬，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，這是前所未見的情況，市府隨即緊急調配系統資源因應，截至上午11點已有7700人完成登記。

為讓有需要的民眾能順利完成登記，除持續調整系統效能外，市府決定將登記時間將延長四個小時至下午5點，並加派人手進行後續名單隨機排序作業，名單公告一併延長至晚上7點半，感謝民眾耐心等候。