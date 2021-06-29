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捐贈救命神器！賈永婕愛心奏效　基隆確診男病情好轉出加護病房

▲▼ 基隆確診男轉出加護病房 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆確診男轉出加護病房 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名陳姓男子於5月底出現呯吸道不適等症狀，經送醫後確診，住進基隆長庚醫院。當時陳男缺氧嚴重，血氧濃度不及90%，在加護病房中治療且情況相當危急，院方緊急用上藝人賈永婕捐贈的救命神器（高流量鼻導管氧氣機），所幸在1個月後，陳男病況大幅好轉，並順利在28日從加護病房轉轉普通病房。

基隆長庚表示，陳男5月底出現全身無力，喘等不適呯吸道症狀後到醫院掛急診，而其經過採檢後確診。當時陳男缺氧嚴重，血氧濃度不及90%，立即給予高流量鼻導管氧氣機(救命神器)使用，並入住加護病房。

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院方提到，陳男肺部浸潤嚴重，必須給予90%氧氣才能維持其身體的血氧濃度，而他情況一度危急，所幸陳男意志堅強，並且在醫療團隊不斷給予鼓勵下，始終不放棄，終於在治療1個多月後，其肺部浸潤狀況大幅改善。

▲▼ 基隆確診男轉出加護病房 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆確診男轉出加護病房 。（圖／記者郭世賢翻攝）

目前陳男的氧氣由原來給予90%始能維持其體內血氧濃度，改善至目前給予40%氧氣，即能維持其血氧濃度達99%，而陳男臉上也再現久不見的笑容。對此，院方也表示，只要在診療些時日，陳男就能康復出院，恢復正常生活。

另外，在5月份疫情尚未暴發前，基隆長庚即採購了4台高流量鼻導管氧氣機(救命神器)，在重症病人有需求時，立即給予使用，而日前又獲賈永婕捐贈2台，政府配置4台，目前院內共計10台，醫療量能無虞，請民眾放心，也呼籲民眾謹慎但不必恐慌，相信我們很快就會戰勝這場疫情。

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