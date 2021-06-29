科興疫苗出現「凝固物」搖不散！　泰國急發停用通知

▲ 泰國大規模施打科興疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國去年新冠疫情控制良好，今年4月確診數逐步攀升，28日通報日增多達5406起病例。疫苗接種計畫如火如荼推動之際，泰國公共衛生部食品藥物管理局（FDA）緊急宣布，一批中國科興（Sinovac）疫苗因保存溫度問題，出現凝結物質，有必要應暫停使用。

綜合當地媒體29日報導，泰國FDA副署長唐威瓦特（Surachoke Tangwiwat）簽署一份有關科興疫苗的緊急提醒通知，內容指出，生產日期為5月1日，批號C202105079的科興疫苗瓶內產生透明凝固物，搖晃瓶身也無法使其消散。若出現此狀況，應暫時停止使用這批疫苗，並立即通報FDA。

當局討論後指出，為確保民眾接種品質好且安全有效的疫苗，應將疫苗保存在攝氏2至8度下，推測這批疫苗應是在存放及運送過程中未妥善控管溫度，所幸目前僅部分疫苗接種中心發現此狀況。

FDA在緊急通知中提醒，各接種中心應嚴格依照疫苗管理指南，妥善保存中國科興疫苗，存放於冰箱中層或第二層，並遠離冷氣出風口。

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