10~19歲以下「沒危險因子」有3例重症　張上淳曝主要原因！

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已經累計逾萬名確診者，目前還有多人重症治療中，近期也有幾名非年長族群，引起外界關注。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，沒有危險因子不保證不會重症，少部分沒有危險因子也有重症，主要是呼吸道病毒造成肺炎，肺炎後血氧濃度下降，血氧下降到94%以下就會定義成嚴重肺炎或重症個案，

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

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張上淳說，不同年齡層重症比例不同，低年齡層重症比例相對非常低或個案數非常少，目前10-19歲年齡層有3位，比較清楚的狀況是其中一位，另外兩位沒有詳細資料。

而針對危險因子，張上淳表示，除了年紀，其他潛伏疾病，不管哪個年齡層都是一樣的，沒有特別區別，但10-19歲有高血壓糖尿病相對少，肥胖是有機會，所以危險因子是一樣的，這三位年輕族群則要看一下有沒有特別危險因子。

張上淳強調，沒有危險因子不保證不會重症，少部分沒有危險因子也有重症，主要是呼吸道病毒造成肺炎，肺炎後血氧濃度下降，氧氣交換受到肺炎影響，血氧下降到94%以下就會定義成嚴重肺炎或重症個案，年輕人也一樣，肺炎比較嚴重，就會影響到血氧下降，只要符合定義，就會列再重症，不過年輕人復原能力也會比較好。