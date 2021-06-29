美研究「BNT、莫德納有長久免疫」　張上淳：只是推測結果！

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前陸續施打莫德納疫苗，根據美國最新研究發現，BNT和莫德納疫苗免疫力可維持很多年。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，疫苗也是去年底才開始使用在人體上，現在並沒有實證資料指出，幾年後的免疫力到底多少，現在只是推測結果。

新冠疫苗保護力和持久性在問世以來即不斷受到質疑，此前加州大學的研究結果顯示，接種過2劑mRNA疫苗後，在人體內的保護力或會隨時間下降，需再追加一劑；然而權威期刊《自然》28日刊出的研究顯示，輝瑞（BNT）和莫德納的mRNA疫苗，或可以在人體內產生長久的免疫作用，並從而建立起強大的體液免疫力。

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綜合《紐約時報》及發表於《自然》的研究報告，該研究找來41名受試者，其中包括8名先前曾染疫的人，其餘則是已接受2劑BNT或莫德納疫苗接種的個案，並分別對他們進行採樣檢驗，結果顯示這2款疫苗在人體內的保護力能長達數年。項目負責人之一、華盛頓大學免疫學家艾貝迪（Ali Ellebedy）則表示這是一個好徵兆。

針對相關研究，張上淳表示，這可能是根據相關科學推測，疫苗也是去年底才開始使用在人體上，現在並沒有實證資料指出，幾年後的免疫力多少，目前有實證資料就半年而已，其他都是學理上的推測結果。