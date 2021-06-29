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監視器拍到神秘黑影！　女屋主分享臉書嚇壞網友：是老屠夫鬼魂

監視器拍到神秘黑影！　女屋主分享臉書嚇壞網友：是老屠夫鬼魂。（圖／翻攝自Facebook／Charlie Eggenton）

▲女子的照片引發討論。（圖／翻攝自Facebook／Charlie Eggenton

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子家中近來出現靈異現象，在外旅遊的她遠距觀看家中監視器畫面時，發現一個詭異的影子在家裡各個房間四處移動，仔細看就像是一名來自維多利亞時代的老屠夫鬼魂，驚悚的畫面分享至網路後吸引許多網友討論。

英國《星報》報導，在西米德蘭茲郡(West Midlands)拉沙爾(Rushall)經營診所的女子艾根頓(Charlie Eggenton)表示，幾周前她第一次在廚房目睹到鬼魂，後來便特別安裝運動傳感安全監控系統，以便她不在家時也能觀看家中情況，結果上週外出旅遊時，手機突然收到系統警報，打開一看，發現一個球形的不明物體漂浮在家中。

影片中可看到，這個球狀物在房間裡四處移動，後來飄向攝影鏡頭消失，接著又突然穿牆出現並緩緩下降。艾根頓又在臉書上分享一張影子的截圖，她認為仔細看可發現，那個影子像是一個穿著維多利亞時代的男子，「我本來以為那是幫我餵貓的保母，可是我後來檢查發現，那時候她早已離開」。

艾根頓表示，她原本只是覺得好玩才把照片放在臉書，沒想到很多人和她說把照片放大可以看到一張臉。網友表示，「他看起來就像一名屠夫，雙手放在腦後，正要回頭看」、「看起來像是一個人正要彎腰蹲下，怪毛的」，還有網友發現，神秘黑影旁邊還有一個人臉，看起來就像是一對夫妻，不過也有網友說他什麼都沒有看到。

艾根頓說，有網友告訴她，她們家以前是一間肉舖，所以相信影子是一名老屠夫，甚至有人勸她趕緊搬家把房子賣掉，不過她並不介意和鬼魂共處，「我不想聽起來像個怪人，但我以前其實也遇過很多次靈異現象，所以我一點都不害怕，反而覺得他們是在幫我看家」。

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