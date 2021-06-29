工讀生1萬紓困！大票苦主「巧碰1情況」領不到：假日班沒人權？

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

打工族1萬元紓困昨（28）日開放申請，當天收件數就超過13萬人；不過，許多工讀生抱怨，儘管工作多年，剛好4月30日那天「未排班」，所以沒被保到就業保險，竟因此不符資格，忍不住傻眼直呼「哭笑不得，希望災情政府看得見！」

網友昨在Dcard發文提到，「有人領到工讀生紓困1萬了嗎？我準時10:00輸入資料，結果顯示資格不符，想看看大家是不是都順利！」

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從勞動部「1萬元補貼對象」公告指出，申請條件有三點，首先，要在110年4月30日，已參加就業保險的部分工時受雇勞工，且月投保薪資2萬3100元（含）以下者；同時，不得重複領取其他性質相同的紓困生活補貼；最後，兼職兩家以上者，僅得請領一份。

▲原po也沒有申請成功。（圖／翻攝自Dcard）

勞動部強調，適用其他紓困方案及未實際在職者，不列入補貼對象，例如：同時在職業工會或漁會加保勞保者；同時在2家以上公司加保，其中1家月投保薪資在2萬4000元（含）以上者；以及留職停薪期間，依法繼續參加就保者。

po文一出引發熱論，結果大票打工族都遇到相同窘境，「4月30日沒保就沒，什麼政策」、「我打工6年，系統一句話就否定我是部分工時勞工」、「說是要4/30那天有參與就保的，結果我只上假日班，那天平日沒被保到」、「我也是」、「只上假日班的沒人權嗎？我們也是沒收入啊」、「日保，4/30那天沒班QQ，可是我們明明也受疫情影響」。

▼很多人4月30日那天沒投保，所以不符資格。（圖／翻攝自Dcard）