動刀18次！英國男網紅砸418萬只為「整成BTS」　瘋喊：我是韓國歐巴

▲英國男網紅整形18次妄想變成防彈少年團。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/編譯

南韓男子偶像團體防彈少年團瘋迷全球,一名出生於英國的男網紅「奧利倫敦」為了向心愛的偶像致敬,竟然不惜進行18次整形手術,讓自己看起更像韓國人。剛動完最新一次手術的奧利28日在推特上PO出最新影片,他在影片中說,「我認為我就是韓國人,這就是我的文化、我的祖國。」瘋狂行徑引發熱議,同時也引起韓裔人士不滿。

根據《紐約郵報》報導,網紅奧利倫敦(Oli London)28日在自己的推特分享一段影片,只見影片中滿臉腫脹的他坐在病床上用彆腳的韓文說道,「大家好,我是智旻(防彈少年團成員)。」隨後他則用英文表示,自己剛完成眼部整形手術,終於成為「韓國人」,終於可以做自己了。從影片中可以看出,他的眼角還有瘀青,而臉部肌肉僵硬地幾乎無法動彈。

▲奧利倫敦表示,自己是防彈少年團的粉絲。(圖/CFP)



奧利倫敦說,「如果你不認識我,那麼你一看到我一定會以為我就是韓國人。」他還說,「我被困在錯誤的身體裡,我就是韓國人,我終於可以做自己,我很高興。」事實上,不久前奧利倫敦才剛動完唇部整形手術。

根據《每日星報》報導,奧利倫敦為了成為「韓國人」,在8年內一共砸下15萬美金(約新台幣418萬元),動了18次的整形手術。他說,自己在過去的8年中,不斷面臨身分認同的問題,但是由於他對「智旻」的愛,讓他找到對自己的認同。

奧利倫敦的極端行為隨即在網路上發酵,許多網友認為他太過激進,而有另一部分的韓裔網友則表示,「如果他透過手術把自己的眼睛整成鳳眼,然後說自己是韓國人的話,我認為這是對韓國人的侮辱」、「韓國人不是一個代名詞,也不是你突然愛上韓國流行文化就可以決定扮演的身分」。

更有網友翻出他先前將南韓國旗與彩虹旗結合的推特表示,「你在惡搞其他國家的國旗嗎」、「先生,這很嚴重,每一面國旗都有自己的歷史,你憑什麼改變他」等。

This is my new official flag for being a non-binary person who identifies as Korean. Thank you for the overwhelming support it was so hard for me to come out as Them/they/kor/ean #olilondon #nonbinary pic.twitter.com/5uJp2dBQU5