南韓前檢察總長尹錫悅宣布競選總統！誓言實現「政黨輪替」

▲南韓前檢察總長尹錫悅29日宣布參選總統，誓言實現政黨輪替。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前檢察總長尹錫悅（윤석열）於今（29）日下午1時在首爾市瑞草區梅軒尹奉吉義士紀念館召開記者會，正式對外發佈將參選總統，與今年3月4日辭退檢察總長相隔僅117天。他在宣言中表示，此次出馬必定要實現政黨輪替，將追求貫徹自由民主主義、法治，符合時代與世代間期盼的公正價值，打造正常化的國家。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅在競選宣言中列舉、批判文在寅政府實施的經濟政策，包括「所得導向成長」的經濟政策無視常識、住宅政策挑起與市場間的爭鬥、反核能政策無視法規且私藏世界一流技術、民粹主義接近買票行為，「這個政權所鑄下的暴虐行徑，早已是罄竹難書！」

他認為，現任政府根本無法解決民生問題，且毫無應對產業技術革命的能力，呼籲全民應該團結實現政權交替，使南韓能儘早實現國家正常化。

尹錫悅在宣言中承諾，若當選總統，將會打造供青年們盡情潑灑汗水的活躍國度、打造自由與創意無限的革新國度、打造不讓貧弱階級垂頭喪氣的溫暖國度、打造與國際社會共享價值的盡責國度。

▼尹錫悅召開記者會，宣布將出馬明年總統大選

對於有記者提問，是否有意加入最大在野黨「國民力量」（국민의힘）、以及可能的入黨時間，他則採迂迴戰術回答，僅表示自己支持「自由民主」的政治哲學與國民力量相同。

據悉，尹錫悅2019年曾被總統文在寅指定任命為檢察總長，過去曾被稱做「揮向清算積弊的刀劍」，4年前更親自指揮偵查前總統李明博、朴槿惠弊案，一度獲得執政黨青睞，然而在檢調機關改革上卻與文在寅持不同態度，反對執政黨推動設立重大犯罪搜查廳，並表示無法坐視南韓司法與憲政體制崩潰。

此後尹錫悅遭時任法務部長秋美愛以6大理由暫時從職務上排除，自從文在寅支持度不斷走下坡後，他被視為問鼎下屆總統的有力人選，甚至在民調上皆贏過來自共同民主黨的京畿道知事李在明、前國務總理李洛淵。另外，李在明也表示將於7月1日以影片方式宣布參選總統。

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