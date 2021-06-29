最毒Delta肆虐南非！「疫苗接種」跟不上蔓延速度　6萬人病歿

▲南非疫情嚴峻，總病歿人數突破6萬人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎肆虐南非，染疫病逝者突破6萬大關，受到Delta變種病毒急速蔓延影響，南非當局也緊急恢復封鎖措施，以對抗第三波疫情。據悉，南非的疫情熱區集中在經濟重鎮豪登省（Gauteng Province），當地新增確診數占全國的69%。儘管南非已經開始推廣疫苗接種，但由於開始的時間晚且進度緩慢，因此疫苗對該國疫情仍未出現有效幫助。

根據CNN報導，南非總統拉瑪福薩（Cyril Ramaphosa）27日宣布，全國將實施為期2週的封鎖限制，而這也是自疫情爆發以來該國實施的最嚴厲封鎖措施。除了葬禮之外，禁止所有室內外聚會，晚上9時至隔日凌晨4時實施宵禁。不僅如此，當局下令禁止販售酒類，疫情最為嚴重的豪登省則實施封城，禁止跨區域移動。

▲南非疫苗接種速度緩慢，對抑制疫情效果有限。（圖／路透）

#COVID19 UPDATE: A total of 43,155 tests were conducted in the last 24 hrs, with 12,222 new cases, which represents a 28.3% positivity rate. A further 138 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 60,038 to date. Read more: https://t.co/C5VeWkEfFI pic.twitter.com/sYi6ZNjXcE — NICD (@nicd_sa) June 28, 2021

拉瑪福薩坦言，從各種跡象看來，南非目前正在經歷的第三波疫情將是有史以來最嚴重的一次，高峰會比前兩次疫情還要來得高，時間也更長。目前疫情主要集中在當地經濟命脈的豪登省，不過專家也透露，疫情擴散到其他區域只是「幾天的事」。

南非已經開始推行疫苗接種，作為疫情最嚴重的非洲大陸國家之一，截至目前為止已有270萬人施打疫苗。但由於較晚開始且至今接種速度仍然緩慢，因此疫苗對於當地疫情的幫助依舊有限。拉瑪福薩承諾，會盡一切力量確保疫苗數量，但是避免群聚於公共場所仍是防疫重點。

豪登省的衛生人員透露，當地的醫療資源已經陷入緊繃，床位有限，難以收治更多的病人，同時也缺乏訓練有素的專業醫療人員來提供治療。

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