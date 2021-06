7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效

▲新衛生大臣賈偉德有信心英國能準時解封。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

原定於6月21日全面解封的英國,受印度變種病毒(Delta)影響,不得不延後4週解封。然而最新研究卻發現,儘管英國的新增確診個案仍高,但由於大規模疫苗接種奏效,新冠的致死率如今已下降至千分之一,感染死亡率也已驟降至0.085%,因此政府認為,在7月19日準時解封不是個夢。

據《每日郵報》報導,英國28日新增2萬2868宗確診病例,創下1月30日以來新高,不過染疫後死亡的人數卻非常低,28天內檢測呈陽性的患者中只有3人死亡。劍橋大學科學家統計顯示,英國目前感染新冠後死亡的人數竟不到千分之一。

▲拜疫苗所賜,英國近期的IFR已下降至0.085%。(圖/翻攝自劍橋大學MRC生物統計部門資料)

學者指出,英國目前的新冠感染死亡率(IFR,即死亡人數占所有感染者的比例)也已驟降至0.085%,這相較於劍橋醫學研究委員會(MRC)原先的預測,即在第2波疫情結束時,每90個病例中就有1人死亡(1.1%),要好得多。學者們將此佳績歸功於大規模疫苗接種計劃的成功。

