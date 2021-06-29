7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效

▲新衛生大臣賈偉德有信心英國能準時解封。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

原定於6月21日全面解封的英國，受印度變種病毒（Delta）影響，不得不延後4週解封。然而最新研究卻發現，儘管英國的新增確診個案仍高，但由於大規模疫苗接種奏效，新冠的致死率如今已下降至千分之一，感染死亡率也已驟降至0.085%，因此政府認為，在7月19日準時解封不是個夢。

據《每日郵報》報導，英國28日新增2萬2868宗確診病例，創下1月30日以來新高，不過染疫後死亡的人數卻非常低，28天內檢測呈陽性的患者中只有3人死亡。劍橋大學科學家統計顯示，英國目前感染新冠後死亡的人數竟不到千分之一。

▲拜疫苗所賜，英國近期的IFR已下降至0.085%。（圖／翻攝自劍橋大學MRC生物統計部門資料）

學者指出，英國目前的新冠感染死亡率（IFR，即死亡人數占所有感染者的比例）也已驟降至0.085%，這相較於劍橋醫學研究委員會（MRC）原先的預測，即在第2波疫情結束時，每90個病例中就有1人死亡（1.1%），要好得多。學者們將此佳績歸功於大規模疫苗接種計劃的成功。

How it is going



Overall IFR = 0.085% (UK)https://t.co/WfQ2xSobUW pic.twitter.com/eaeByCy5ys — Martin Juhl (@MartinJuhl2) June 25, 2021

雷丁大學微生物學家克拉克（Simon Clarke）預估，受到印度變種病毒（Delta）影響，英國未來幾週死於新冠的人數有可能會上升，不過數字應該不會接近第2波峰值時的90分之一。

新上任的衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，這個數據讓他有信心，英國無需再押後撤銷防疫限制的日期，不過封鎖措施不會在7月5日以前取消，目前仍以19日解封為目標。他也強調，解除限制後，並不代表疫情再次爆發的風險為零，因此人們要學習如何與病毒共存。

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