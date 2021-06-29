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近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症研究曝

▲▼ 馬來西亞新冠疫情近日飆升。（圖／路透）

▲美國研究指出，有將近4分之1的確診者感染新冠病毒的1個月或更久之後，出現新的症狀。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國非營利研究組織FAIR Health針對近200萬名新冠肺炎患者進行研究，分析2020年2月後的一年間所有醫療健保紀錄，發現有將近4分之1、約45.4萬人在確診30天或更久之後因為出現「新的症狀」而就醫，其中以神經與肌肉疼痛最為常見，其次是呼吸困難、高血脂或筋疲力竭，被稱為新冠長期症狀（Long COVID）。

根據《紐約時報》報導，FAIR Health針對195萬9982名新冠患者的醫療保險紀錄進行分析，其中55%屬無症狀患者、40%的人有症狀但不需要住院，以及5%接受住院治療者，然而，在染疫30天或更長時間後有多達45萬4477人、約23.2%的確診者出現了疼痛、呼吸困難等各種不同的「新症狀」，被稱為「新冠長期症狀」（Long COVID）。

新冠長期症狀又稱長期新冠（long haul Covid）、後新冠症候群（post-Covid syndrome）或新冠急性期後後遺症（post-acute sequelae of Covid），指確診後維持超過4周的症狀。

研究顯示，出現新冠長期症狀的不僅有27.5%是輕度與中度患者，更有19%的人是屬於無症狀感染，住院患者比例則約為50%，且19至29歲的年輕人約占20%。對此，FAIR Health主席格爾伯德（Robin Gelburd）驚訝表示，無症狀患者占長期受影響的人數比例意外地高，這點認知很重要，因為有些人可能甚至不知道自己染疫，但若持續出現某些「新症狀」，醫療人員就有必要進一步調查，病患是否曾感染新冠肺炎。

這些「新症狀」為何？

研究指出，最常見的症狀是「疼痛」，有超過5%確診者出現神經炎症或神經肌肉等相關疼痛，比例約占後遺症患者中的5分之1；其次則為3.5%的患者出現「呼吸困難」或呼吸急促現象；第3常見的症狀則為「高血脂症」，占3%的患者比例，另有2.4%患者有高血壓問題，雖然年齡多為40到50歲，因此通常不會被列為新冠後遺症，但有更多證據表明，新冠長期症狀有代謝機制紊亂的特徵。

另外，因為「乏力、疲勞」而就醫的新冠患者也占了大約3%，包含在身體或心理活動後出現腦霧現象（Brain Fog，大腦短期遲鈍、健忘、失神的暫時症狀）。其他常見的長期症狀還有焦慮、腸道問題、皮膚問題、三高問題、偏頭痛、心臟異常與睡眠障礙。

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