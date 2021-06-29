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莫德納在台量產？國衛院揭疫苗二廠規劃mRNA產線：需向國外取經

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

傳出國內規劃取得莫德納授權量產，且透過國家衛生研究院作為窗口整合，若順利簽約，估計6至9個月的產量初估可達3至5億劑。國家衛生研究院副研究員劉家齊今（29）日表示，國衛院正在規劃疫苗二廠，該廠本就規劃引入mRNA疫苗相關產線，硬體準備的同時應學習、與國外取經，以利國內相關技術運用。

新興科技媒體中心今（26）日召開線上記者會，邀請包含中研院院士陳建仁、馬偕紀念醫院兒童感染科醫師邱南昌、長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如、國家衛生研究院副研究員劉家齊等4名專家針對COVID-19變種病毒與疫苗EUA等議題進行說明。

有媒體報導指出，政府正盤點國內疫苗廠的量能，希望取得莫德納的授權量產，並由國衛院扮演洽談授權的窗口負責整合，目前已透過食藥署找來國內相關廠商開會討論，擬採多家廠商分工模式向莫德納爭取授權，6至9個月的產量初估可達3至5億劑。

媒體會中詢問國衛院是否規劃代工莫德納疫苗，劉家齊雖未正面證實相關訊息，他表示，國衛院規劃建置疫苗二廠擴大量能，除了建設需要時間，另也要設計產線、動線以符合GMP等規格，需要比較長期準備，而準備硬體的同時，也要開始學習製作產品技術。

劉家齊表示，疫苗二廠產線規劃本就有設計使用mRNA疫苗技術，開始學習與國外取經，本來就是一定會執行的過程，從國外實際完成例子去參訪，才能學習如何作出這個東西，後續才能進一步將技術轉給國內廠商應用。

陳建仁簡報時說明，防疫重點是阻斷傳染，對族群健康而言，疫苗的安全性、有效性、即時性都很重要。用預防接種來阻斷病毒的傳播，需要重視即時性，這也是各國採用緊急使用授權的考量。

陳建仁指，由於病毒會不斷的突變，如果疫苗製作時間延長，以至於病毒已經演變出許多變異株，保護效力因而降低，是很可惜的。如果有很多的研究數據與臨床資料可以看到疫苗產生的中和抗體效價，與臨床保護力之間有密切相關性，則要考慮免疫橋接能否用來作為緊急使用授權的依據。
 

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